Азербайджан, Россия и Иран обсуждают энергопоставки через Армению

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Россия ведёт переговоры с Тегераном и Баку о возможности экспорта 300 МВт электроэнергии через Азербайджан в Армению и далее в Иран. Об этом заявил в рамках ВЭФ министр энергетики России Николай Шульгинов, которого цитирует РИА Новости.

«Сейчас мы рассматриваем просто возможность поставки электроэнергии через территорию Азербайджана в Армению, из неё — в Иран и, возможно, далее в другие страны», — сказал он.

Отмечается, что на первом этапе с Тегераном и Баку Москва договаривается использовать существующую инфраструктуру.

Шульгинов уточнил, что речь идёт об энергопоставках в объёме 300 МВт.