Глобальное потепление страшнее ядерной войны, считает Байден (видео)

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Глобальное потепление является единственной угрозой для человечества, оно гораздо страшнее ядерной войны, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Единственная угроза, с которой столкнулось человечество, даже опаснее ядерной войны, это глобальное потепление», – заявил Байден.

На пресс-конференции по итогам визита в Индию и Юго-Восточную Азию американский лидер назвал глобальное потепление главной экзистенциальной угрозой человечеству. Речь идет о потенциальном повышении температуры на планете на полтора градуса, которое может произойти за следующие 10–20 лет.

Президент США добавил, что глобальное потепление является единственной реальной проблемой, поскольку только из него нет пути назад.

