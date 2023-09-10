Азербайджан, Россия и Иран обсуждают энергопоставки через Армению |
Глобальное потепление страшнее ядерной войны, считает Байден (видео) |
Блинкен заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой (видео) |
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2122 человек (обновлено, фото, видео) |
Иран и США обменяются заключенными |
Наш солдат пострадал при подрыве на мине армянских НВФ, возбуждено уголовное дело (обновлено) |
Грузия не признает псевдовыборы в Карабахе |
С ноября 2020 года 306 азербайджанцев погибли от мин и НРБ |
Кризис вокруг искусственного кризиса, или Нужен ли Азербайджану разоблаченный враг в тылу? |
Главное Я - Молния

Глобальное потепление страшнее ядерной войны, считает Байден (видео)

Глобальное потепление страшнее ядерной войны, считает Байден (видео)

Глобальное потепление является единственной угрозой для человечества, оно гораздо страшнее ядерной войны, считает президент Соединенных Штатов Джо Байден.

«Единственная угроза, с которой столкнулось человечество, даже опаснее ядерной войны, это глобальное потепление», – заявил Байден.

На пресс-конференции по итогам визита в Индию и Юго-Восточную Азию американский лидер назвал глобальное потепление главной экзистенциальной угрозой человечеству. Речь идет о потенциальном повышении температуры на планете на полтора градуса, которое может произойти за следующие 10–20 лет.

Президент США добавил, что глобальное потепление является единственной реальной проблемой, поскольку только из него нет пути назад.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан, Россия и Иран обсуждают энергопоставки через Армению
Экономика

Азербайджан, Россия и Иран обсуждают энергопоставки через Армению

2023/09/10, 23:43
Глобальное потепление страшнее ядерной войны, считает Байден (видео)
Я - Молния

Глобальное потепление страшнее ядерной войны, считает Байден (видео)

2023/09/10, 23:21
Блинкен заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой (видео)
Политика

Блинкен заявил о готовности Киева к диалогу с Москвой (видео)

2023/09/10, 22:02
Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2122 человек (обновлено, фото, видео)
Мир

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2122 человек (обновлено, фото, видео)

2023/09/10, 21:24
Иран и США обменяются заключенными
Мир

Иран и США обменяются заключенными

2023/09/10, 20:56
Наш солдат пострадал при подрыве на мине армянских НВФ, возбуждено уголовное дело (обновлено)
Армия

Наш солдат пострадал при подрыве на мине армянских НВФ, возбуждено уголовное дело (обновлено)

2023/09/10, 19:53
Грузия не признает псевдовыборы в Карабахе
Политика

Грузия не признает псевдовыборы в Карабахе

2023/09/10, 18:38
С ноября 2020 года 306 азербайджанцев погибли от мин и НРБ
Общество

С ноября 2020 года 306 азербайджанцев погибли от мин и НРБ

2023/09/10, 18:29
Кризис вокруг искусственного кризиса, или Нужен ли Азербайджану разоблаченный враг в тылу?
Политика

Кризис вокруг искусственного кризиса, или Нужен ли Азербайджану разоблаченный враг в тылу?

2023/09/10, 18:00