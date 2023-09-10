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Непогода обесточила хачмазские села (фото)

Непогода обесточила хачмазские села (фото)

Из-за сильного ветра и дождя более 10 сел Хачмазского района остались без электричества.

Сильный дождь и ветреная погода, наблюдаемые в регионе со вчерашней ночи, нанесли серьезный ущерб энергетическому хозяйству района.

Ветер повалил деревья, нанес ущерб частным хозяйствам, повредил кровли частных домов, уточняет «Репорт».

В Хачмазском подразделении «Азеришыг» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению последствий стихии, на местах работают соответствующие бригады, в ближайшее время подача электричества в села будет возобновлена.

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