Роковая ошибка Шахраманяна. Пришло время добить сепаратистов

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В истории было немало прецедентов коллективных массовых самоубийств. Достаточно вспомнить, как в джунглях Гайаны покончили с собой более 900 приверженцев секты «Храм народов».

А теперь похожий сюжет пытаются развернуть в Карабахе. Здесь все же довели до логического завершения свой фарс с «довыборами» силами никем не признанного «парламента» столь же никем непризнанного «президента». Уже это, как подчеркнули в Баку, было неприкрытой провокаций. О непризнании «выборов» уже объявили власти Турции, организация тюркских государств, Украина, Евросоюз…

Но в Ханкенди решили пойти ещё дальше. Новоиспечённый предводитель сепаратистов – Самвел Шахраманян — уже заявил о необходимости «укрепления государственности, установление внутренней стабильности, реализацию права «Арцаха» на самоопределение, и получения статуса», отметил «необходимость вести непримиримую борьбу с шагами, подрывающими основы государственности, консолидировать все силы в деле сохранения «Арцаха» армянским». И, конечно же, надув щеки, изрёк, что он-де не намерен обсуждать с Баку вопросы реинтеграции.

Оставим в стороне ироничные вопросы, а станет ли Азербайджан обсуждать детали реинтеграции с соучастниками фарса под названием «выборы президента «Арцаха»». Просто… Понимает ли Шахраманян, что выбор у армян Карабаха сузился до двух вариантов: либо принять условия Баку сейчас, начать реальный диалог о реинтеграции без попыток играть в «миацум» или «самоопределение», или… проделать то же самое уже после антитеррористической операции. Более того, на личном уровне у Шахраманяна вариантов ещё меньше: после пересадки в кресло «президента» и нынешнего тапа ножками с воплями «я реинтеграцию обсуждать не хочу!» будет куда труднее убеждать представителей властей Азербайджана, будто бы его «не так поняли», он не хочет нарушать закон и вообще будет хорошим мальчиком.

Конечно, в Баку даже при самом жёстком сценарии постараются свести к минимуму ущерб для гражданского населения. Как показал опыт 44-дневной войны, Азербайджан «ювелирно» использует высокоточное оружие. Но это же война показала и другое: армянские оккупанты и сепаратисты активно использовали тактику живого щита. Араик Арутюнян проводил заседание своего «штаба» в помещении детского сада. Иностранные журналисты приходили в ужас, видя, что в Ханкенди одни и те же убежища и бункера используют и военные, и гражданские. Под казармы использовали школы и жилые дома. Под ружье оставили и подростков, и стариков, и женщин. Выходит, что о безопасности мирного армянского населения думал в ту войну только Азербайджан

А теперь новое руководство сепаратистов совершает старые ошибки. И, отказываюсь от реального диалога с Баку, ведёт дело к новой войне. Вновь подставляя «самоопределившихся карабахцев» под удары ракет и беспилотников.

И тут уже останется надеяться только на профессионализм азербайджанских военных.

А.Шакур