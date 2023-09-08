В Азербайджане завершились учебные сборы с военнообязанными (фото и видео)

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В соответствии с планом подготовки на 2023 год, в Н-ской воинской части завершились учебные сборы с группой военнообязанных запаса.

Как сообщает Минобороны, в ходе сборов с военнообязанными были проведены занятия по боевой подготовке, на которых военнообязанным были разъяснены тактико-технические характеристики оружия и техники и правила обращения с ними.

Также было проверено морально-психологическое состояние военнослужащих, проведены просветительские беседы в духе приверженности национально-духовным ценностям, государственности и патриотизму.

После завершения учебных сборов военнослужащие в сопровождении представителей соответствующей государственной структуры были отправлены по месту жительства.