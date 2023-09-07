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Гейдаров: Изменение климата проявляется и в Азербайджане

Гейдаров: Изменение климата проявляется и в Азербайджане

В последние годы в результате изменения климата увеличилось количество наводнений и оползней. Сегодня изменение климата проявляется и в Азербайджане.

Об этом заявил журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджана генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров.

Министр отметил, что землетрясения происходят постоянно и время их возникновения неизвестно.

«Работы ведутся для того, чтобы сократить процент осложнений, вызванных землетрясениями. После землетрясения в Азербайджане в 2000 году здания были проверены на сейсмоустойчивость, и данный процесс происходит постоянно», – добавил К.Гейдаров.

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