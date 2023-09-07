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Ханданян огрызнулся в адрес России

Ханданян огрызнулся в адрес России

Не думаю, что официальный представитель МИД России может использовать подобную лексику, говоря о должностных лицах Армении. Это недопустимо.

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Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте Армении 7 сентября председатель постоянной Комиссии Национального Собрания республики по внешним отношениям, депутат от правящей партии «Гражданский договор» Саркис Ханданян.

«Надеюсь, что российские должностные лица на самом высоком и высшем уровнях сделают выводы и предпримут шаги для того, чтобы слова, озвучиваемые на более низких уровнях, были на более должном уровне», – заявил Ханданян.

На вопрос, можно ли называть представителя МИД «секретаршей», депутат отметил: «Знаете, можно давать разные формулировки. Не думаю, что это начало обострения отношений. В наших отношениях есть много вопросов и нет ответов на них. Мы ждем ответов».

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