Пашинян спровоцировал скандал с Москвой, Захарова назвала Симоняна «хамлом» (видео)

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Надо уметь отвечать за собственные поступки, а не искать виновных бесконечно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью премьера Армении Никола Пашиняна la Repubblica об уходе России из региона и ошибке рассчитывать на Москву в плане обеспечения безопасности.

Нужно нести собственную ответственность, а не перекладывать ее на кого-то еще, сказала официальный представитель МИД России на брифинге.

«Этим и отличается политик, государственный деятель от человека, не думающего об интересах своей страны. Иначе это становится «похоже на историю по плохого танцора»», отметила она.

Говоря о высказываниях спикера парламента Алена Симоняна, Захарова отметила, что публичная риторика на грани хамства не красит политических деятелей Армении.