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Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане

Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане

Азербайджан примет спортивные соревнования стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщил министр спорта России Олег Матыцин на заседании коллегии ведомства.

По его словам, которые приводит «Спутник», в настоящее время министерство работает с партнерами над организацией Игр стран ШОС в открытом формате, которые пройдут в Азербайджане.

«Следующие Игры ШОС пройдут в Азербайджане, мы работаем с партнерами над открытым форматом. В июне 2024 года будут Игры стран БРИКС в открытом формате. Мы активно прорабатываем формат по видам спорта, по приглашениям стран. Игры БРИКС должны стать традиционными», – сказал Матыцин в ходе заседания.

О сроках проведения спортивных соревнований стран ШОС пока не сообщается.

ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. На саммите ШОС в Самарканде были подписаны меморандумы о предоставлении статуса партнеров по диалогу Египту и Катару. Статус партнера по диалогу также получат Бахрейн, Мальдивы, Кувейт, ОАЭ и Мьянма.

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