Хикмет Гаджиев оценил перспективу примирения азербайджанцев и армян

181 Просмотров

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев оценил возможность примирения азербайджанцев и армян.

«Всегда сложно делать прогнозы по этому поводу в будущем. Примирение действительно является одним из самых трудных этапов любой постконфликтной ситуации. В Азербайджане сотни тысяч семей потеряли своих близких и являются беженцами и вынужденными переселенцами.

Представьте, что люди возвращаются в свои дома и видят их в полнейших руинах. Это непросто. И они ищут ответы. Ответа нет, потому что ни у кого с армянской стороны не хватило смелости сказать: «Пожалуйста извините нас. Приносим извинения за все наши проступки».

В Армении не было возбуждено ни одного дела против лиц, совершивших зверства против Азербайджана.

Да, я думаю, что примирение возможно, но, конечно, оно потребует времени. Многое зависит от армянской стороны.

Я также внимательно изучил все школьные учебники в Армении, там только ненависть к соседям и исключительное превосходство армян.

Этот расистский тип мышления до сих пор доминирует в мышлении армянской литературы, армянских СМИ и так далее», – сказал он в интервью Arab News.