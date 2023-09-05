Байрамов отправился в Хорватию

105 Просмотров

5 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с официальным визитом в Республику Хорватию.

Согласно информации пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана, в рамках визита предусмотрены встречи министра Джейхуна Байрамова с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом и с другими высокопоставленными официальными лицами.

В ходе визита ожидается участие и выступление министра Джейхуна Байрамова на круглом столе, посвященного проблемам безопасности на Южном Кавказе и перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией.