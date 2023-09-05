Небо благодушия не прощает. Двойных стандартов – тем более

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Ереван продолжает свои воздушные провокации. Несколько дней назад Минобороны Азербайджана сообщило: армянские НВФ в зоне временного размещения росмиротворцев вновь глушили сигнал GPS, чем создали серьезную угрозу для пассажирских самолётов.

Сбои в системе GPS-навигации возникали у пассажирского самолета B-77L авиакомпании «Американские авиалинии», выполнявшего рейс Париж-Пекин, у C-650 авиакомпании «Израильские авиалинии», выполнявшего рейс Тель-Авив-Баку. «Командование российского миротворческого контингента проинформировано об указанных фактах», – отметили в Минобороны. Пока что, к сожалению, единственной реакцией стал очередной фейк армянской стороны: якобы Азербайджан обстрелял аэропорт «Сюник» в Гафане. Излишне напоминать: если бы Азербайджан решил применить силу, от новенького аэропорта остались бы одни угольки и воспоминания. Понятно, что при помощи такого рода фэйков Армения пытается развязать себе руки для продолжения «радиотеррора» в азербайджанском небе.

Но как долго этот «радиотеррор» намерена терпеть, к примеру, ИКАО – Международная Организация гражданской авиации? Как отреагируют на игры с глушением сигнала GPS те же США, чей самолёт также подвергся воздействию радиопомех?

Более того, летел этот самолёт из Парижа. И как теперь поведёт себя Франция? Особенно на фоне армянского послужного списка? Если кто забыл: во время первой карабахской войны армянские агрессоры регулярно сбивали азербайджанские гражданские вертолёты, обстреливали самолёты в аэропорту Нафталана, вскоре после прекращения огня сбили иранский «Геркулес», на борту которого летели в Тегеран на праздник Новруз члены семей иранских дипломатов из Москвы, выводили ЗРК «Оса» на такую позицию, где в зоне досягаемости оказывался аэропорт Гянджи, во время июльских боёв 2020 года минобороны Армении умудрилось разместить на своем сайте видеоролик, где армянская ПВО берет на прицел гражданский самолёт, во время 44-дневной войны называли в числе военных целей аэропорт Гянджи и даже пытались сбивать самолёты на подлете к аэропорту «Гейдар Алиев».

Да, после гибели азербайджанских вертолётов и иранского «Геркулеса» о реальных катастрофах в Карабахском небе говорить, к счастью, не приходится. Но…

23 мая 2021 года самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, получил сообщение из Минска: на борту бомба. Самолёту настоятельно порекомендовали приземлиться в Минске. В воздух даже поднимали истребители. Никакой бомбы на борту, разумеется, не нашли. Но из салона вывели Романа Протасевича – на тот момент популярного оппозиционного тг-активиста.

В ответ против Беларуси стали вводить жёсткие воздушные санкции. Многие страны закрыли свое воздушное пространство для «Белавии» и отказались от полётов в Беларусь, в том числе транзитных. По мнению международного авиасообщества, не совсем добровольная посадка самолёта RyanAir, нервозность в кабине и тем более поднятые в небо истребители создавали прямую и явную угрозу безопасности воздушного судна.

Но армянские игры с радиопомехами и глушением сигнала GPS тоже создают прямую и явную угрозу безопасности пассажирских самолётов в небе над азербайджанским Карабахом. Так почему же мировое сообщество, прежде всего ИКАО, никак не реагирует на действия Армении? Да-да, той самой Армении, которая в нарушении всех договорённостей продолжает держать в Карабахе 10 тысяч своих «зинворов»? И еще снабжает их оборудованием для постановки радиопомех? Почему никто не задает вопросов росмиротворцам? Ждут реальные катастрофы? Огня ПВО? Гадать можно долго. Но нет сомнений: небо излишнего благодушия не прощает. Двойных стандартов – тем более. И если международные инстанции так и не включатся, Азербайджан будет вынужден обезопасить свое воздушное пространство собственными силами. Но тогда уже пусть никто не обижается.

Нурани, обозреватель