Байден прокомментировал высказывания о своем возрасте (видео)

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Президент США Джо Байден в понедельник, комментируя высказывания по поводу его возраста, заявил, что он с годами становится только мудрее и продолжит политическую деятельность.

«Кто-то сказал: «Знаете что, Байден становится старым». Так вот, единственное, что приходит с возрастом, это немного мудрости», – сказал 80-летний Байден, выступая в Белом доме в честь Дня труда (цитата по «Интерфаксу»).

«Я выполнял свою работу дольше, чем кто-либо. И знаете, что? Я продолжу делать это с вашей помощью», – подчеркнул американский лидер.

Помимо этого, Байден выступил с критикой в отношении экс-президента США Дональда Трампа, заявив, что в годы его президентства страна теряла рабочие места.

«По сути, тот парень, который покинул пост президента до меня, был одним из двух президентов в истории, которые ушли с должности, оставив в Америке меньше рабочих мест, чем их было при их избрании избрали», – утверждал Байден.

