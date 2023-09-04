В Баку задержаны обманутые нелегалы

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В ходе мероприятий Государственной миграционной службы по борьбе с незаконной миграцией в городе Баку были задержаны 20 иностранцев – незаконных мигрантов, находившихся на территории страны сверх срока действия визы.

Как сообщили в ГМС, установлено, что 18-и лицам было обещано организовать въезд в страны ЕС через территорию Азербайджана в обмен на 5-8 тысяч долларов.

Организаторы при посредничестве туристической компании, расположенной в другой стране, пообещали 18 иностранцам подготовить документы по прибытии в Азербайджан, взяли у них паспорта, присвоили их деньги и создали условия для того, чтобы иностранцы стали нелегальными мигрантами, не давая им покинуть территорию страны в период действия визы. В результате проведенных мероприятий были выявлены и задержаны 2 иностранца, совершивших указанные противоправные действия, материалы по выявленным обстоятельствам направлены в соответствующие правоохранительные органы для дачи правовой оценки.