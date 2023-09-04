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Шольц – единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине

Шольц – единственный, кто блокирует поставку Taurus Украине

Глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что канцлер Олаф Шольц – единственный в коалиции, кто блокирует поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Об этом она написала в Twitter.

«На данный момент» он не хочет поставлять Taurus. «В данный момент», однако, в Украине продолжают гибнуть люди. Канцлер Шольц, ради Бога! Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно», – написала Штрак-Циммерман.

Правительство Германии пока не определилось, будет ли поставлять Украине Taurus. В то же время в Украине уверены, что это решение не будет приниматься «целый год».

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