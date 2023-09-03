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АОКП: Продолжим работу, пока не доставим продовольствие

АОКП: Продолжим работу, пока не доставим продовольствие

Руководство Общества Красного полумесяца провело переговоры с командованием российских миротворцев, которые попросили у нас определенное время для ответа, чтобы доставить необходимый груз жителям Карабаха армянского происхождения. На исходе шестой день, а ответ от них так и не поступил.

Об этом заявил вице-президент Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП) Гафар Аскерзаде, слова которого приводит АПА. Он сказал, что сотрудники, волонтеры, руководящие должностные лица Общества Красного Полумесяца ожидают на пути в Ханкенди для выполнения своей гуманитарной миссии.

«Наша главная цель – оказание продовольственной помощи жителям армянского происхождения Карабахской экономической зоны. Мы мобилизовали все силы, чтобы доставить два грузовика с 40 тоннами муки жителям армянского происхождения. В связи с этим были проведены соответствующие переговоры между руководством Общества Красного Полумесяца и командованием российских миротворческих сил. Они попросили дать им время для ответа по поводу доставки продовольственных грузов. На исходе уже 6-й день, но ответа от них не поступало», – заявил Аскерзаде.

«Несмотря на это, мы находимся в ожидании продолжаем выполнять свою миссию. Мы продолжим свою работу до тех пор, пока не доставим продовольственный груз гражданам армянского происхождения. Конечно, этот наш добрый шаг соответствует как национальному законодательству, уставу общества Красного полумесяца, так и определенным международным документам. Потому что основная миссия общества Красного Полумесяца – быть рядом с людьми, поддерживать их. И с этой целью мы находимся здесь, и я думаю, что скоро доставим груз с продовольствием этим людям», – добавил он.

«Главный вопрос здесь заключается в том, если будет достигнуто определенное согласие, наши сотрудники, волонтеры доставят эту помощь до адресата. В то же время, если будет обеспечена полная безопасность, будут созданы определенные условия, сотрудники нашего Общества, с привлечением определенных специалистов, будут проводить мониторинговую работу, и после оценки ситуации, мы обеспечим их всем необходимым», – подытожил вице-президент АОКП.

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