Уоллес был против поставок американских вертолетов в Великобританию

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Экс-глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес накануне ухода с поста пытался сорвать контракт на поставки вертолётов Chinook из США, сообщают источники The Sunday Times.

Британия должна была купить 14 вертолётов Chinook H-47 американского производства.

Однако в августе Уоллес направил американскому коллеге Ллойду Остину письмо с предложением пересмотреть договорённость, в то время как в Британии ещё не приняли окончательного решения.

Источник The Sunday Times отметил, что Уоллес относился к контракту скептически, особенно после увеличения его стоимости на $630 млн.