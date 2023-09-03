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В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди

В AОКП рассчитывают в ближайшее время доставить продовольствие в Ханкенди

Уже шестой день представители и волонтеры AОКП находятся здесь для выполнения своей гуманитарной миссии. Целью этого нашего благородного шага является доставка продовольственной помощи, а именно 40 тонн муки, проживающим в Карабахе жителям армянского происхождения.

Об этом говорится в заявлении вице-президента Азербайджанского Общества Красного Полумесяца (АОКП) Гафар Аскерзаде.

Он отметил, что руководство АОКП провело соответствующие переговоры с командованием российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

«Но пока положительного ответа нет. Мы надеемся, что наш благородный шаг, наша гуманитарная миссия будет должным образом оценена и привезенный нами продовольственный груз в самое ближайшее время будет доставлен этим людям», – сказал Аскерзаде.

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