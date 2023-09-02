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Минобороны: Армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против иностранных самолетов

Минобороны: Армянские вооруженные формирования применили радиопомехи против иностранных самолетов

Незаконными армянскими вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, в очередной раз были применены радиопомехи против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов иностранных авиакомпаний, выполнявших полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана.

Об этом  сообщили в пресс-службы Минобороны.

Отмечено, что в результате применения радиопомех 1 сентября с 11:15 до 11:36 возникли сбои в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа B-77L авиакомпании «Американские авиалинии», выполнявшего рейс Париж-Пекин, с 13:30 до 13:58 – в системе GPS-навигации пассажирского самолета типа C-650 авиакомпании «Израильские авиалинии», выполнявшего рейс Тель-Авив-Баку.

Командование российского миротворческого контингента проинформировано об указанных фактах.

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