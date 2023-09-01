Амирбеков обвинил Армению в затягивании времени и стремлении закрепить статус-кво

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Руководство Армении искусственно затягивает переговорный процесс и намеренно уклоняется от выполнения взятых на себя ранее обязательств с одной целью – выиграть время и закрепить нынешний статус-кво, сложившийся в регионе.

Об этом говорится в опубликованной сегодня во французской газете “L’Opinion” статье о ситуации вокруг Лачинской дороги, сообщает «Репорт».

«Цель армянской стороны ….максимально выиграть время и закрепить нынешний статус-кво на земле»,- пишет автор статьи Жан-Доминик Мерше, цитируя представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова.

Армянские сепаратисты, пишет Мерше, заблокировали на этой неделе дорогу Агдам-Ханкенды, чтобы не пропустить в населенные армянами пункты Карабаха отправленный азербайджанскими властями конвой с мукой. Они объясняют такое поведение нежеланием признавать суверенитет Азербайджана над этим территориями.

Баку, в свою очередь, считает неприемлемой политизацию вопроса и отвергает всякую дискриминацию в отношении различных маршрутов снабжения населения продовольствием и другими необходимыми товарами. Азербайджан также заявил о своей готовности обеспечить открытие Лачынской дороги после того, как будет разблокирована дорога через Агдам, пишет автор.

«В условиях отсутствия конкретного прогресса в переговорах по мирному соглашению между Азербайджаном и Арменией возрастает риск военной конфронтации», – подытожил Эльчин Амирбеков.