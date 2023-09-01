Папа Римский по пути в Монголию пролетел над Азербайджаном и послал телеграмму Ильхаму Алиеву

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Папа Римский Франциск по пути в Монголию послал телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, а также лидерам Хорватии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Черногории, Болгарии, Турции, Грузии, Азербайджана и Казахстана. Об этом сообщает Vatican News.

«Я направляю приветствия и добрые пожелания вашему превосходительству и народу Китая, проходя через воздушное пространство вашей страны по дороге в Монголию», — говорится в послании главы Ватикана.

Папа Римский прибыл в Монголию утром 1 сентября в рамках пятидневной апостольской поездки.

По информации пресс-службы Святого престола, поездка в Монголию стала для папы Франциска 43-м зарубежным визитом.

Самолет с понтификом на борту пролетел над Балканами, Грузией, Азербайджаном, Казахстаном и Китаем. Как сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни, лайнер не пролетал над территорией России в связи с тем, что выбирался самый короткий маршрут.