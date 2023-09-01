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Кулеба попросил критиков медленного наступления ВСУ «заткнуться»

Кулеба попросил критиков медленного наступления ВСУ «заткнуться»

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил критиков медленного наступления ВСУ «заткнуться».

Такое заявление он сделал на встрече глав МИД стран ЕС в Испании 31 августа, пишет Reuters.

«Критика медленных темпов (наступления ВСУ) равносильна … плевку в лицо украинскому солдату, который каждый день жертвует своей жизнью, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим. Я бы рекомендовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», — сказал Кулеба.

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