Кулеба попросил критиков медленного наступления ВСУ «заткнуться»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил критиков медленного наступления ВСУ «заткнуться».

Такое заявление он сделал на встрече глав МИД стран ЕС в Испании 31 августа, пишет Reuters.

«Критика медленных темпов (наступления ВСУ) равносильна … плевку в лицо украинскому солдату, который каждый день жертвует своей жизнью, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим. Я бы рекомендовал всем критикам заткнуться, приехать в Украину и попробовать самим освободить один квадратный сантиметр», — сказал Кулеба.