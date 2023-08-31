Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото) |
Госдеп призвал к переговорам между Азербайджаном и карабахскими армянами |
Армяне открыли огонь по позициям ВС Азербайджана |
В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и сход селей |
Зеленский пойдет на президентские выборы, если они состоятся |
Радио Sputnik не будет вещать в Карабахе без разрешения Азербайджана |
В Украине похоронили Рагимова, отдавшего свою жизнь при защите Бахмута (фото) |
Лавров уверен в конструктивной роли Анкары в нормализации отношений Баку-Ереван |
Генпрокурор Алиев потребовал расследовать обстоятельства нападения на посольство Азербайджана в Ливане |
Главное Общество

Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото)

Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото)

Выехавшая из Баку 29 августа автоколонна с 40 тоннами гуманитарной помощи, направленной Азербайджанским обществом Красного Полумесяца для нужд лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, ожидает на дороге Агдам-Ханкенди, сообщает «Репорт».

Колонна из двух грузовиков с 40 тоннами мучных изделий со вчерашнего дня находится на дороге Агдам-Ханкенди у поста российских миротворцев, временно дислоцированных на территории Азербайджана.

В настоящее время переговоры с российскими миротворцами по доставке гуманитарной помощи жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана продолжаются.

Теги:
Из этой рубрики
Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото)
Общество

Продолжаются переговоры с РМК о доставке продовольствия карабахским армянам (фото)

2023/08/31, 21:30
В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и сход селей
Общество

В регионах Азербайджана ожидаются ливни, грозы и сход селей

2023/08/31, 20:26
В Украине похоронили Рагимова, отдавшего свою жизнь при защите Бахмута (фото)
Общество

В Украине похоронили Рагимова, отдавшего свою жизнь при защите Бахмута (фото)

2023/08/31, 19:18
Генпрокурор Алиев потребовал расследовать обстоятельства нападения на посольство Азербайджана в Ливане
Общество

Генпрокурор Алиев потребовал расследовать обстоятельства нападения на посольство Азербайджана в Ливане

2023/08/31, 18:26
Армяне с грузом продуктов и лекарств проследовали через ППП "Лачин" (фото)
Общество

Армяне с грузом продуктов и лекарств проследовали через ППП «Лачин» (фото)

2023/08/31, 18:14
Смертельная красота: выживет ли азербайджанская модель?
Общество

Смертельная красота: выживет ли азербайджанская модель?

2023/08/31, 16:55
Александр Тварадзе: Личные данные граждан Азербайджана не должны храниться за пределами страны
Общество

Александр Тварадзе: Личные данные граждан Азербайджана не должны храниться за пределами страны

2023/08/31, 16:23
Посольство Азербайджана обратилось к студентам, поступившим в турецкие вузы
Общество

Посольство Азербайджана обратилось к студентам, поступившим в турецкие вузы

2023/08/31, 16:00
Завтра в Баку будет 30 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет 30 градусов тепла

2023/08/31, 13:55