Завтра в Баку будет без осадков

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Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается без осадков, будет дуть юго-востотчный ветер.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, температура воздуха ночью составит 19-23°, днем – 26-29° тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 60-70%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана погода также ожидается без осадков. Ночью и утром – местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22° тепла, днем – 27-32° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 15-20° тепла.