За Баку по умолчанию признали право задерживать находящихся в розыске сепаратистов

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От ареста на ППП «Лачин» армянских желторотых провокаторов, оскорбивших флаг Азербайджана, продолжают расходиться «круги по воде». Теперь к показательной истерике самих сепаратистов и ереванской верхушки присоединяются платные армянские лоббисты.

Боб Менендес, председатель комитета по международным отношениям Сената США, в соцсети Х (ранее Twitter) разразился: «Мы глубоко обеспокоены тем, что Азербайджан продолжает свое гнусное поведение, направленное на запугивание армян в Нагорном Карабахе, блокирование поступления гуманитарной помощи и срыв наиболее важной деятельности МККК. Это недопустимо», — прикрепив к посту новость «Арменпресс» о задержании «ногомячистов».

Даже на фоне опасного финансового расследования, о чем уже рассказывал накануне Minval, сенатор Менендес не забывает обслуживать интересы своих спонсоров. Судя по всему, деньги нужны настолько, что даже об осторожности приходится забывать.

Но если серьёзно, то Х-истерика НЕуважаемого сенатора имеет понятное объяснение. Это уже не первый прецедент, когда Азербайджан задерживает на ППП «Лачин» персон, находящихся в розыске – от военных преступников уровня Вагифа Хачатряна и до нынешних юнцов, у которых есть шансы отделаться «административкой». Но после таких задержаний не заметно громкой реакции официальных дипломатических структур «третьих стран».

Ни внешнеполитическая служба ЕС, ни Госдепартамент США, ни МИД России, ни официальные власти Люксембурга или Вануату не торопятся высказывать обеспокоенность, направлять в Баку эмиссаров или инициировать обсуждение в Совете Безопасности ООН. Молчит даже Франция. А это означает, что за Азербайджаном по умолчанию признали право задерживать находящихся в розыске лиц в том числе и на ППП «Лачин».

А для сепаратистов это катастрофа. В особенности для их «верхушки», где прекрасно осведомлены о собственном послужном списке и о том, за что и с какой строгостью может «спросить» официальный Баку. О степени паники, охватившей сепаратистов, позволяют судить новости из Ханкенди – с экстренным заседанием сначала так называемого «парламента», затем – «совета безопасности», и, наконец, растерянное блеяние самого Араика Арутюняна. Вожак сепаратистов банально проговорился: дескать, обсуждается вопрос, чтобы «Лачинский коридор» открыли для всех, кто желает выехать.

В последние дни пресса и официальные источники называют беспрецедентно высокие цифры выезжающих через ППП «Лачин» в Армению жителей зоны временного размещения РМК. Если раньше речь шла о 10-20 отъезжающих в каждой группе, то сегодня счёт пошёл на трёхзначные цифры. Так о каком же «открытии коридора» говорит Арутюнян?

Не трудно догадаться, о чем речь. Верхушка сепаратистов желает получить гарантии безопасности, точнее, гарантированную возможность удрать для военных преступников. А с этим напряженка. Прощать военные преступления и надругательство над собственными государственными символами Азербайджан не намерен. И вряд ли станет предоставлять подобные гарантии сепаратистам. Что же касается амнистии, то и тут нужна самая малость — отказаться от игр в сепаратизм, признать верховенство законов Азербайджана и раскаяться в содеянном. Если вы Ханкенди к этому не готовы – не наша проблема.

Ну там, похоже, все ещё рассчитывают переломить ситуацию. И подключают к процессу армянских лоббистов разного калибра. Впрочем, это вряд ли поможет. Игра уже проиграна. И самое обидное для заказчиков шоу, в самом Ханкенди это прекрасно понимают. Здесь уже разгорается скандал, кто и по каким критериям формирует группы отъезжающих. Судя по всему, «чемоданные настроения» растут со скоростью снежного кома.

А.Шакур