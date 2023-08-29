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Высокопоставленный чиновник Гостаможни получил взятку в обмен на ввоз 45 автомобилей из Грузии

Высокопоставленный чиновник Гостаможни получил взятку в обмен на ввоз 45 автомобилей из Грузии

Выявлены преступные действия чиновника, получившего крупную взятку в обмен на незаконный ввоз автомобилей.

Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуратуре, на основании информации, полученной из ГТК о незаконных действиях эксперта Центрального управления таможенной экспертизы этого комитета Аслана Байрамова, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в совместной информации Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

В ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены основания для подозрения в том, что Аслан Байрамов, работая на указанной должности, в обмен на 13 500 манатов, полученные в качестве взятки от разных лиц, злоупотребив своими должностными полномочиями, совершил фальсификацию, нарушив требования постановления Кабинета Министров Азербайджанской Республики «Об ограничении ввоза на таможенную территорию Азербайджанской Республики подержанных легковых автомобилей» от 29.03.2023-го года, то есть подделал документы в общей сложности на 45 автомобилей возрастом более 10 лет, импортированных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года.

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