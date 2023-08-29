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Резников сообщил, когда Украина введет в бой F-16

Резников сообщил, когда Украина введет в бой F-16

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что истребители F-16 впервые могут быть использованы украинскими летчиками весной 2024 года. Об этом сообщает Bild.

«Я бы сказал, что это может произойти весной следующего года, поскольку мы начали курсы подготовки наших пилотов, инженеров и техников», — сказал он.

Резников добавил, что необходимо подготовить инфраструктуру для самолетов на Украине. По его словам, это займет около шести месяцев. Глава ведомства подчеркнул, что использование истребителей F-16 станет «серьезным переломным моментом» в конфликте.

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