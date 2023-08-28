Ученик бакинской школы разработал новую модель кондиционера (видео)

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Бакинский школьник разработал новую модель кондиционера.

Об этом сообщила пресс-служба Управления образования города Баку.

Было отмечено, что устройство, состоящее из двух частей, разработано учеником IV класса полной средней школы №161 Мухаммедом Велили и выполняет функцию поддержания стабильной комнатной температуры и охлаждения поступающего теплого воздуха.

Мальчик рассматривает возможность дальнейшего совершенствования разработанного им устройства.

Отметим, что школьник, постоянно работающий над собой для создания технологических инноваций, до этого разработал модель пылесоса, выполняющего функцию уборки в новой форме, и макет вертолета.

М.Велили, желающий в будущем стать робототехником, в свободное время глубоко изучает механизмы различных технологий и предметов быта, пытаясь применить их в более совершенном виде.