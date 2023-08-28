Протестующие угрожают штурмом французской военной базы в Нигере |
На ППП «Лачин» задержаны армяне, оскорбившие флаг Азербайджана (видео) |
У Зеленского спрогнозировали окончание войны в Украине |
В Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы |
Стрельба в резиденции сепаратиста Араика Арутюняна (видео) |
На ППП «Лачин» у армянина конфискованы нарды с сепаратистской символикой (видео) |
31 год назад армянские фашисты учинили резню в селе Баллыгая |
Минобороны Азербайджана опровергло ложь армянской стороны |
Коротченко: Мехрибан Алиева – это сочетание ума и красоты |
Главное Общество

Завтра в Баку будет до 32 градусов жары

Завтра в Баку будет до 32 градусов жары

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами возможны осадки, к вечеру северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, температура воздуха ночью составит 20-24°, днем – 27-32° тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью – 70-80%, днем – 45-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, молнии, возможен град. Ночью и утром местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-24° тепла, днем – 25-30° тепла, в горах ночью – 8-13° тепла, днем – 13-18° тепла.

Теги:
Из этой рубрики
Ильхам Алиев утвердил Госпрограмма по развитию социальных услуг на 2023-2026 годы
Общество

Ильхам Алиев утвердил Госпрограмма по развитию социальных услуг на 2023-2026 годы

2023/08/28, 15:58
На ППП "Лачин" задержаны армяне, оскорбившие флаг Азербайджана (видео)
Общество

На ППП «Лачин» задержаны армяне, оскорбившие флаг Азербайджана (видео)

2023/08/28, 15:21
Представитель ВОЗ сделала прогноз по новому штамму EG.5 в Азербайджане
Общество

Представитель ВОЗ сделала прогноз по новому штамму EG.5 в Азербайджане

2023/08/28, 14:36
Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули (фото и видео)
Общество

Ускоренными темпами продолжается строительство автодороги Агдам-Физули (фото и видео)

2023/08/28, 13:53
Завтра в Баку будет до 32 градусов жары
Общество

Завтра в Баку будет до 32 градусов жары

2023/08/28, 13:27
Таинство «Артема», армянские могилы и надежды островитян (фото)
Общество

Таинство «Артема», армянские могилы и надежды островитян (фото)

2023/08/28, 12:38
На улице Самеда Вургуна снижена максимальная скорость движения
Общество

На улице Самеда Вургуна снижена максимальная скорость движения

2023/08/28, 12:36
Стрельба в резиденции сепаратиста Араика Арутюняна (видео)
Общество

Стрельба в резиденции сепаратиста Араика Арутюняна (видео)

2023/08/28, 12:19
Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена уволена за использование мобильного телефона
Общество

Первая женщина-машинист Бакинского метрополитена уволена за использование мобильного телефона

2023/08/28, 12:04