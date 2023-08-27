«По состоянию здоровья». Выступление Нетребко и Эйвазова в Лихтенштейне отменили

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Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов практически перестали выступать вместе после назначения тенора директором Бакинской оперы, сообщает «Культура ВРН». Исключением должен был стать концерт в столице Лихтенштейна городе Вадуце, запланированный на вечер субботы, 26 августа.

Однако поздним вечером 25 августа устроители фестиваля Vaduz Classic сообщили о внезапной отмене мероприятия:

«Запланированный на субботу, 26 августа 2023 года, концерт музыкальной пары Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова под открытым небом приходится отменить по состоянию здоровья. Vaduz Classic сожалеет о скоропостижной отмене концерта и приносит извинения гостям. Деньги за билеты, естественно, будут возвращены. От имени фестиваля мы хотели бы поблагодарить вас за понимание. Мы глубоко сожалеем, что концерт не может состояться так, как планировалось изначально».

Кому именно нездоровится – сопрано или тенору – организаторы не сообщили.

В концерте также собирались принять участие баритон Эльчин Азизов и меццо-сопрано Елена Жидкова. Должны были прозвучать фрагменты опер Джузеппе Верди «Риголетто», «Отелло», «Макбет», «Бал-маскарад», «Трубадур», «Аида», «Сила судьбы».