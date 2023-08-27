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Шольц против наращивания средств на борьбу с проблемами в экономике страны

Шольц против наращивания средств на борьбу с проблемами в экономике страны

Германия не будет выделять дополнительные средства на борьбу с экономическими проблемами и увеличивать размер своих долгов, заявил канцлер Олаф Шольц, передает Bloomberg.

«Я не уверен, что [Европейский] союз действительно считает, что мы должны брать на себя больше обязательств», — сказал он, напомнив, что ФРГ в последние годы увеличила долг на сотни миллиардов евро, выделяя средства на борьбу с пандемией и ростом цен на энергоносители. В этой связи канцлер отверг идею субсидирования в электроэнергетике для бизнеса.

«Нам не только не хватает денег для субсидирования цен на электроэнергию в долгосрочной перспективе, но и юридических возможностей», — признал он.

Шольц отметил, что существующий экономический рост страны — «неудовлетворительный», проблемы Германии связаны с ослаблением мировой экономики в целом на фоне зависимости страны от экспорта. Однако он призвал не порочить ФРГ как хорошее место для ведения бизнеса.

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