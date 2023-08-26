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Россия нарушила «союзническую» декларацию с Азербайджаном 

Россия нарушила «союзническую» декларацию с Азербайджаном 

В России — грубая антиазербайджанская провокация. В Екатеринбурге состоялось пышное «мероприятие», посвященное тридцатилетию сепаратистского мятежа на юге Азербайджана – то есть, по версии организаторов, «Талыш-Муганской республики».

Основными действующими лицами были окопавшиеся в России талышские сепаратисты типа Забила Магеррамова и Исмаила Шабанова, слегка разбавленные «руководителями талышской диаспоры». Местные власти представлял председатель Екатеринбургской Городской Думы Игорь Володин. В ходе мероприятия продемонстрировали документальный фильм о событиях 1993 года — под аккомпанемент дудука Гаспаряна.

Назовём вещи своими именами: по сути дела, российские власти открыто поощряют попытки разжечь сепаратизм на юге Азербайджана. Конечно, когда на музыкальном фестивале в Оренбурге во время выступления армянского участника его фанаты выносят на сцену тряпку карабахских сепаратистов, ещё можно спорить, были ли организаторы в курсе этой выходки. Но то, что произошло в Екатеринбурге – уже другой уровень.

В условиях России получить разрешение местных властей на проведение любого массового мероприятия уже непросто, а если оно не соответствует текущей политике — то практически невозможно. Особенно если в этом мероприятии принимают участие глава городской думы. Более того, ни одна этническая диаспора РФ не может устраивать чего-то подобного без отмашки и разрешения российских властей, прежде всего силовых структур.

Достаточно вспомнить, как несколько лет назад российские власти распустили азербайджанский конгресс всего лишь за юридическую помощь соотечественникам – за советы, как избежать депортации. Шабаш в Екатеринбурге даже теоретически не мог состояться без разрешения и отмашки.

А тогда уже очевидно, что эти самые власти России дали отмашку и разрешение на откровенную провокацию против территориальной целостности и у суверенитета Азербайджана. Более того, такая политика – а это именно политика, а не милая художественная самодеятельность на местах – прямо противоречит подписанной в феврале 2022 года Московской Декларации о союзническому взаимодействии между Азербайджаном и Россией. В первом пункте этого документа прямо говорится: «Российская Федерация и Азербайджанская Республика строят свои отношения на основе союзнического взаимодействия, взаимного уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости государственных границ двух стран, а также приверженности принципам невмешательства во внутренние дела друг друга, равноправия и взаимной выгоды, мирного урегулирования споров и неприменения силы или угрозы силой».

И теперь общественность Азербайджана имеет право услышать ответ властей России: намерены ли они соблюдать эту самую декларацию? А выводы, смеем заверить, будут сделаны и из ответа, и из его отсутствия, и из соответствия деклараций и заявлений реальным действиям.

Отдел политики Minval.az

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