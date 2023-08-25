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Маленькая жительница Лачина пригласила Алиевых на чай (фото)

Маленькая жительница Лачина пригласила Алиевых на чай (фото)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева 25 августа приняли участие в церемонии открытия после капитального ремонта полной средней школы номер 2 Лачинского района.

Глава государства и первая леди сначала встретились и коротко побеседовали с жителями Лачина, передает Азертадж.

Житель: Моя мама проработала здесь учительницей 46 лет. У нас большой род со стороны моей мамы.

Мехрибан Алиева: Здесь рай. Какая красивая девочка.

Маленькая девочка: Пойдемте, выпьем чаю у нас дома.

Президент Ильхам Алиев: Спасибо, детка, большое спасибо. Мы еще много раз будем приезжать. Спасибо. Здоровья и успехов вам.

Жительница: Спасибо.

Мехрибан Алиева: Спасибо.

Министр науки и образования Эмин Амруллаев проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в школе.

Было отмечено, что президент Азербайджана 22 сентября 2022 года подписал распоряжение с целью проектирования и капитального ремонта здания Лачинской городской полной средней школы номер 2. Согласно распоряжению, в декабре прошлого года в здании школы начались восстановительно-укрепительные работы и капитальный ремонт. Площадь трехэтажного здания школы на 510 ученических мест составляет 4550 квадратных метров. В здании имеются девять классных комнат на 24 ученических места, пять классных комнат на 18 ученических мест и четыре классные комнаты 12 ученических мест, кабинеты информатики, технологий, 3 лаборатории, кабинеты дошкольной подготовки на 18 ученических мест и военной подготовки на 24 ученических места.

Также было сообщено, что отмеченным распоряжением президента Азербайджана начаты проектирование, капитальный ремонт и восстановление здания полной средней школы села Забух Лачинского района на 176 ученических мест. Общая площадь здания этой школы составляет 1245 квадратных метров. В здании планируется создать 11 классных комнат, кабинеты химии, физики, информатики, столовую, медицинский кабинет, актовый и гимнастический залы, кабинет военной подготовки, библиотеку.

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