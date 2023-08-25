Какими богатствами владели «Вагнер» и «повар Путина»

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Надо ли говорить о том, насколько важным лицом и влиятельной фигурой являлся «повар Путина». Об этом говорит одно только то, что сегодня центральной темой всех ведущих мировых СМИ стала авиакатастрофа, жертвой которой мог стать глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Она же и дала повод задуматься о бизнес-наследстве Пригожина. Кстати, сегодня издание Евгения Вышенкова «Фонтанка» опубликовало список принадлежащих и приписываемых Пригожину бизнес-активов в России. Мы же со своей стороны дополним его информацией, добытой нами из открытых источников.

Месяц назад, 20 июля, на сайте Госдепартамента США была размещена информация об очередных санкциях, введенных в отношении физических и юридических лиц с целью ослабления военных возможностей России и сокращения ее доходов, а также ограничения российских военных поставок.

Так, Госдепартамент внес в список двух лиц, связанных с лидером «Вагнера» Евгением Пригожиным, оба из которых были причастны к поставкам боеприпасов в Россию: Валерий Чекалов, действовавший от имени Пригожина, имущество и интересы которого заблокированы и содействовавший поставкам боеприпасов в Россию; Ён Хёк Рим внесен в список за оказание материальной помощи, спонсирование или предоставление финансовой, материальной или технологической поддержки, товаров или услуг в поддержку Пригожина. Рим, гражданин Северной Кореи, оказывал помогал Пригожину с поставками боеприпасов в Россию.

Кроме того, Минфин США ввел санкции против четырех компаний и одного физлица, связанных с ЧВК «Вагнер», сообщается в пресс-релизе министерства. Под ограничения попали компании в Центральноафриканской Республике (ЦАР), Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и России, участвовавшие в операциях с золотом для финансирования ЧВК.

Речь идет о горнодобывающей компании Midas Resources SARLU, базирующейся в ЦАР и связанной с Пригожиным. Утверждается, что она за счет прибыли с продажи добытого золота финансирует деятельность «вагнеровцев» как в стране, так и за ее пределами. Южноафриканская компания по торговле алмазами Diamville в прошлом году участвовала в схеме продажи золота, которая предусматривала его конвертацию в доллары США, которые планировалось вывести после введения санкций США против нескольких российских финансовых учреждений.

Дубайская торговая компания Industrial Resources General Trading оказывала финансовые услуги Пригожину через торговлю с Diamville и помогала с переводом наличных в Россию. Российское ООО «ДМ» также участвовало в сделках с золотом.

Санкции также введены против гражданина России Андрея Иванова, руководителя группы компаний «Вагнер», который весной 2023 года тесно сотрудничал с компанией Пригожина Africa Politology и высокопоставленными чиновниками правительства Мали в сделках по продаже оружия, горнорудных делах и другой деятельности «Вагнера» в Мали.

Санкции были введены спустя почти месяц после того, как в день пригонжинского мятежа, 24 июня, госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США отложат введение новых санкций против частной военной компании «Вагнера», потому что не хотят оказаться на стороне Владимира Путина. Об этом писали мировые СМИ, в частности The Wall Street Journal (WSJ).

Еще в январе министерство финансов США признало группу Вагнера транснациональной преступной организацией. Но США медлили с санкциями, потому что администрация Джо Байдена опасалась осложнения отношений с рядом африканских государств, заключивших с Россией соглашения о присутствии СВК в их странах.

Между тем согласно санкциям, введенным 20 июля 2023 года, Минфин США ввел ограничения против почти 120 человек и юрлиц из-за поддержки России в ходе войны в Украине.

«Введенные санкции ограничат доступ России к критически важным материалам, будут препятствовать добыче энергоресурсов и ее экспортным способностям, сократят масштабы использования ею международной финансовой системы, а также коснутся тех, кто занимается обходом (уже введенных американских ограничений)», – заявил Блинкен.

Помимо обширного списка юрлиц, под американские санкции попали экс-министр финансов России Алексей Кудрин, заместитель министра финансов Леонид Горнин, временно исполняющий обязанности губернатора Смоленской области Василий Анохин, а также Валерий Чекалов, которого США считают связанным с Пригожиным.

Помимо этого, была информация, что Британия ввела санкции против 13 физических и юридических лиц, связанных с деятельностью «Вагнера» в Африке. В список также вошли причастные к казням и пыткам главари ЧВК в Мали, ЦАР и Судане, включая «правую руку» Пригожина. Санкции запрещают британским гражданам, компаниям и банкам иметь с ними дело, а также замораживают любые активы, находящиеся в Британии.

Отмечено также, что после ухода из Мали французских войск в августе прошлого года и последующего требования о выводе оттуда сил ООН, правящая в стране с мая 2021 года военная хунта все активнее сотрудничает с группой «Вагнер». Предполагается, что в стране действуют порядка 1000 российских наемников. В Великобритании заявили, что нельзя допустить дальнейшего процветания сети «Вагнер», поскольку это создаст серьёзную угрозу национальной безопасности страны и её союзников», «Вагнер» действует как «международная преступная мафия, способствуя коррупции и расхищая природные ресурсы», в первую очередь в Африке.

Сообщается, что наемники «Вагнера» вместе с малийскими силами убили не менее 500 человек в Муре в марте 2022 года, включая казни без надлежащего судебного разбирательства, а также изнасилования и пытки. Так, за преступную деятельность в Мали санкции были наложены на Ивана Маслова (руководитель операций группы «Вагнера» в Мали, курировал участие группы в резне в Муре).

За деятельность в ЦАР под санкции попали: Александр Иванов, неофициальный представитель «Вагнера» в ЦАР; Александр Малолетко, военный инструктор «Вагнера» и близкий соратник Пригожина (за его связь с группой, допустившей нарушения международного гуманитарного права); Дмитрий Сытий, связан с «Вагнером», нарушил международное гуманитарное право, намеренно нападая на мирных жителей; Константин Пикалов, близкий советник Пригожина; горнодобывающая компания Lobaye Invest Sarlu; Sewa Security Services, охранная компания в ЦАР (и дочерняя компания Lobaye Invest Sarlu); Виталий Перфилев, руководитель операций Группы «Вагнера» в ЦАР.

За деятельность в Судане под санкции попали: Андрей Мандель, гендиректор компании «М-Инвест»; M-Invest, компания, служащая прикрытием для группы Вагнера, ранее консультировала суданское правительство по вопросам дезинформационных кампаний с целью дискредитации протестующих, выступающих за гражданское правительство; Meroe Gold, горнодобывающая дочерняя компания M-Invest, импортировала в Судан оборудование, включая оружие, вертолеты и военные грузовики; Михаил Потепкин, региональный директор «М-Инвест» и директора Meroe Gold, работал над тем, чтобы самолеты, нанятые Meroe Gold, могли продолжать полеты внутри страны и за рубежом, оставаясь незамеченными радарами коммерческой авиации; Al-Solag Mining помогала Meroe Gold избежать существующих западных санкций и суданских правил.

То есть разведывательные центры США и Великобритании располагают достаточными данными, чтобы указать на широкую сферу влияния Пригожина и обвинить его и «Вагнер» в расхищении природных ресурсов Африки, и не только. Причем Государственный департамент США готовился принять санкции против Пригожина отдельно и против «Вагнера» отдельно. По некоторым данным, стоял вопрос также блокирования или наложения ареста на имущество «Вагнера» по всему миру, в том числе США, Великобритании, это были компании, банковские счета, недвижимость и предметы роскоши.

Между тем, как отмечено выше «Фонтанка» составила список принадлежащих и приписываемых Пригожину бизнес-активов.

«Владимир Путин заявлял, что на финансирование ЧВК «Вагнер» за последний год бюджет потратил 86 миллиардов рублей, еще 80 владелец «Конкорда» заработал через «Военторг» на поставках продуктов в армию. Это крупнейший бизнес-актив Евгения Пригожина – многочисленные подряды на армейские поставки. Все последние годы их размер и характер не были публичными. В заявлении самого Пригожина 10 июня указаны две ключевые цифры. Во-первых, с 2006 года, когда он начал кормить армию, на финансирование зарубежных проектов ЧВК «Вагнер» было потрачено 147 миллиардов рублей, которые составили прибыль от армейских продовольственных поставок. Средняя стоимость одной «сутодачи», согласно словам Пригожина, — 258 рублей. Принимая во внимание официально опубликованный размер штатной численности российских военнослужащих (примерно 1 миллион человек) и 16-летний период сотрудничества, можно прикинуть, что общая выручка всех предприятий питания, занятых в этой части пригожинского бизнеса, могла достигать 1,5 триллиона рублей. Если считать рентабельность таких поставок в 10%, как раз и выходят искомые 147 миллиардов прибыли, за счет которой ЧВК «Вагнер» воевала в Африке, Сирии и других странах.

Так или иначе, Пригожин официально отрекся от этого бизнеса еще до своего вооруженного выступления», – говорится в статье.

По информации «Фонтанки», исполнение контрактов уже начало передаваться в другие структуры. Какие — пока неизвестно. Под вопросом прочие поставки, в основном вещевые, в армию и строительные подряды в интересах Минобороны (их размер совершенно неизвестен). Но вряд ли их судьба чем-то сильно отличается от бизнеса на питании военнослужащих.

Отдельно стоит отметить, что фирмы Пригожина, возможно, кормили не только Минобороны, но и ряд других силовых ведомств, в частности Росгвардию.

Гражданская часть бизнеса Евгения Пригожина куда более на виду, хотя, конечно, нечасто афишируется связь с ним. Более того, за исключением тех немногих случаев, когда он сам прямо и явно заявлял о своем интересе к этим проектам и когда его имя было указано в учредительных документах компаний, российскому медиапространству приходилось лишь туманно намекать на потенциальную связь.

Один из примеров – ООО «Мегалайн» с филиалами в разных регионах, но с адресом регистрации на Гельсингфорсской улице в Петербурге. Когда-то его учредителем и правда был «Конкорд менеджмент и консалтинг», принадлежащий сейчас бизнесмену, но на данный момент «Мегалайном» через компанию «Лахта» владеет Николай Константинов. Это тоже изначально военная тематика. Еще в 2014 году «Фонтанка» писала о том, что после уголовного дела в отношении бывшего министра обороны Сердюкова и реорганизации «Оборонсервиса» «Мегалайн» претендовал на позицию концессионера по строительству и обслуживанию военных городков.

В 2016-м профильное ГУ ЖКХ Минобороны взяло в субподрядчики на миллиарды рублей несколько недавно созданных в Петербурге компаний, в которых корреспонденту на интересующие вопросы ответить не могли и переадресовывали их, казалось бы, совершенно постороннему «Мегалайну».

По данным издания, пять лет назад пришло время громких инвестпроектов: в Смольный принесли планы по созданию у устья Невы так называемого «Залива островов» — огромного намывного комплекса в Финском заливе. С Пригожиным он был опять же связан только косвенно, хотя для чиновников фамилия интересанта секретом не была, а формально проект вела компания «Зингер Девелопмент» (сейчас ликвидируется). Городская администрация, пусть и с арбитражными проблемами, отказала в его согласовании. «Залив островов» вернулся через черный ход два года назад — на ПМЭФ-2021: там на петербургском стенде в присутствии губернатора вовсю крутили презентацию этого «архипелага», хотя соглашение подписывали о другом: «Мегалайн» и Смольный договорились о сотрудничестве при строительстве в Горской огромного инновационного кластера, заявлялась сумма инвестиций в 236 миллиардов рублей.

Гендиректор «Мегалайна» Геннадий Корупятник отказывался говорить о связях с Пригожиным, а через год выяснилось, что соглашение ничего не значит: на ту же площадку подписали новое — со структурами «Газпрома». «Мегалайн» отреагировал с медийной точки зрения в очень узнаваемом стиле: на своем стенде ПМЭФ-2022 с участием экспертов долго презентовал свой проект в Горской, а завершил всё эффектным аккордом — проект не будет реализован, так как город расторг первое соглашение с компанией, показав, что такие документы «стоят не дороже бумаги, на которой они подписаны».

«По поводу Горской мы будем биться в судах до конца. Мы собирались там делать производственный IT-кластер — город будущего, — прямо комментировал Пригожин, не оставляя сомнений в своем отношении к «Мегалайну». — Сумею отсудить — буду строить промышленный IT-кластер, город будущего».

«Еще один проект, в котором город повели в суд, — это реконструкция Конюшенного ведомства. Учрежденная Пригожиным компания «Магазин купцов Елисеевых» давно проявляла интерес к этому объекту, но на торги по программе «Аренда за рубль» зашла не она, а московское АО «Альфа». Реестр его акционеров скрыт, однако в телеграм-канале «Кепка Пригожина» был размещен комментарий о том, что это дочерняя структура «Мегалайна», его цитировал «Деловой Петербург» (этот телеграм-канал работал задолго до появления официального канала пресс-службы Пригожина и неоднократно публиковал комментарии, оформленные как его прямая речь; последняя публикация — с пространным ответом бизнесмена после провала мятежа). «Альфа», как и еще три участника, была даже не допущена до торгов по Конюшенному ведомству, их выиграла компания «Бахчасарай», связанная с партнерами Года Нисанова», – пишет «Фонтанка».

Совершенно точно можно говорить о прямом владении Евгением Пригожиным кейтеринговым бизнесом, являвшимся основой империи. Учрежденное еще в 1997 году ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг» принадлежит ему и управляется им лично, как и ООО «Конкорд кейтеринг». А вот построенная в 2010 году в Янино фабрика по приготовлению готовых рационов (первоначально для школьного питания, а позже, когда проект не пошел, — для более широкого круга потребителей) — уже только «исторически» его. Он был ее директором до 2019 года, а с тех пор фабрика с выручкой 5 миллиардов рублей в год контролируется АО «Корпорация развития», единственным владельцем которого значится предприниматель Екатерина Росликова.

Именно Евгений Пригожин — директор с правом действовать без доверенности в АО «Ритейл», которому принадлежит огромный бизнес-центр на Зольной улице, на крыше которого до июня 2023 года красовалась вывеска «ЧВК Вагнер Центр». Пригожин же полностью контролирует ООО «Конкорд М», владельца московского теплохода-ресторана River Lounge. Он, кстати, не один с похожим названием курсирует по Москве-реке, есть еще River Lounge-2 и более шикарный River Palace — их сайты, как и катера-рестораны Palma de Sochi, все зарегистрированы на «Конкорд М». Это всё младшие братья того самого первого плавучего ресторана New Island в Петербурге, с которого взлетала успешная карьера молодого предпринимателя в конце 1990-х годов.

У подконтрольных раньше или сейчас Евгению Пригожину компаний права на десятки сайтов ресторанов — действующих и уже закрытых. В Москве, Петербурге, Сочи… Примечательно, что знаковый для империи петербургский ресторан «Старая таможня», где принимались самые высокие гости, благополучно пережил все перипетии рынка общепита и работает до сих пор.

Лично Пригожину принадлежит 49% (редкий пример, когда он выступает младшим партнером) в киностудии «Аурум», выпустившей, в частности, фильм «Лучшие в аду». Правда, эта компания глубоко убыточна с 2019 года, и только в прошлом году показала владельцам минус 319 миллионов рублей.

Следующее направление бизнеса — торговля. Именно Пригожину принадлежало ООО «Магазин купцов Елисеевых». Сейчас оно принадлежит супруге предпринимателя Любови Пригожиной. Она же владеет «Музеем шоколада» в Петербурге.

В компаниях, контролирующих жилые комплексы «Лахта Плаза» и «Лахта парк», совладельцем ранее также числилась Любовь Пригожина, а также дочь предпринимателя Полина. Теперь же 100% владельцем этих компаний указывается сын Павел Пригожин. Соседний элитный поселок «Северный Версаль» застраивала принадлежащая лично Евгению Пригожину компания «Конкорд менеджмент и консалтинг». Полина Пригожина значится залогодержателем 100% долей в ООО «Отельсервис», управляющем отелем «Трезини» на Университетской набережной.

Отелем River Palace (бывший Courtyard) на Васильевском острове владеет семья Пригожина, о чем неоднократно писалось в СМИ. Дизайнерский отель Red Stars в Коломне на 100% принадлежит младшей дочери – Веронике Пригожиной.

Комплекс зданий позади отеля «Трезини» – там в разгар вооруженного мятежа нашли «Газель» с 4 миллиардами рублей. Судя по выпискам из Росреестра, здание на Университетской набережной, 21 разбито на десятки небольших помещений, владельцами которых являются в основном компании «Строй Реставрация» и ООО «Кредо». У первой конечный владелец скрыт, но в начале августа сменился руководитель, им стала председатель ТСЖ «На Большом» Оксана Гукова. Владельцем второго успели побывать и Полина Пригожина, и Любовь Пригожина, и сам Пригожин, а сейчас владелец — ООО «Амбассадор», учредители которого не названы.

«Павлу Пригожину принадлежит, в частности, компания «РТГ девелопмент», которая судится с властями Петербурга из-за проекта строительства спа-отеля в Лисьем Носу. Также он вместе с матерью значится владельцем ООО «Бизнеспроф», которое управляет бизнес-центром «Синоп» на Синопской набережной. Кроме того, до самых недавних пор в структуре собственности Павла Пригожина были гостиничные активы в Краснодарском крае.

Ну а самая публичная часть бизнеса, связываемая с Пригожиным, — сеть медиаактивов. Официально медиагруппа «Патриот» появилась в 2019 году. Туда вошли Федеральное информационное агентство (ФАН), «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и Nation News. Пригожин возглавил ее попечительский совет, но финансовое участие бизнесмена в проекте отрицалось. Заявлялось, что СМИ, входящие в группу, будут «бороться с засильем негатива в антироссийских медиа». За два года до этого о том, что фактически такая группа существует, писал РБК. В последующие годы к группе присоединились еще несколько изданий…Пригожин был связан с медиа еще до того, как появился «Патриот». Именно ему приписывают создание «фабрики троллей». О «троллях» заговорили впервые в 2013 году», – пишет «Фонтанка».

Рамелла Ибрагимхалилова