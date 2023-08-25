В Казахстане сократили учебный год

432 Просмотров

В Казахстане приняли решение вернуться к 34-недельному учебному году.

Об этом сообщила вице-премьер, министр труда КазахстанаТамара Дуйсенова на августовской конференции, передает «Спутник-Казахстан».

«По этому вопросу было очень много нареканий в обществе и предложений со стороны педагогического сообщества. Это мировая практика, но для введения таких решений нужна более тщательная подготовка. Считаю, что решение министерства было оправданным, но поспешным. В этой связи полагаю правильным вернуться в текущем учебном году к 34-недельной продолжительности учебного года с его завершением 25 мая», – сообщила министр.