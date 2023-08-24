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Глава МИД Бельгии благодарит Азербайджан за помощь Украине

Глава МИД Бельгии благодарит Азербайджан за помощь Украине

Министр иностранных дел Бельгии поблагодарила Азербайджан.

Об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб сказала в ходе брифинга с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она заявила, что партнерам важно помогать друг другу в нынешний сложный геополитический период:

«Я также благодарю Азербайджан за то, что он помогал, и продолжает помогать Украине. Мы знаем, что некоторые школы в Украине восстановлены благодаря помощи Азербайджана. Господин министр лично участвовал в конференции по вопросам помощи Украине. Мы ценим эту помощь и благодарим вас».

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