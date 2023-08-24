Глава МИД Бельгии благодарит Азербайджан за помощь Украине

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Министр иностранных дел Бельгии поблагодарила Азербайджан.

Об этом министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб сказала в ходе брифинга с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Она заявила, что партнерам важно помогать друг другу в нынешний сложный геополитический период:

«Я также благодарю Азербайджан за то, что он помогал, и продолжает помогать Украине. Мы знаем, что некоторые школы в Украине восстановлены благодаря помощи Азербайджана. Господин министр лично участвовал в конференции по вопросам помощи Украине. Мы ценим эту помощь и благодарим вас».