Франция пыталась помешать послам стран ЕС выйти к дороге Агдам-Ханкенди

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16 августа текущего года аккредитованные в Азербайджане члены дипломатического корпуса и военные побывали на дороге Агдам-Ханкенди. Им была дана подробная информация о значимости, возможностях и преимуществах дороги.

По информации, полученной из дипломатических источников, перед организацией поездки Франция приложила все усилия для того, чтобы не допустить послов стран Евросоюза к этой поездке. Однако участие дипломатов стран ЕС в той поездке показало, что эти усилия Парижа оказались тщетными. Хотя страны ЕС и принадлежат к единому европейскому дому, они проводят независимую политику и устанавливают отношения с любой страной в соответствии со своими интересами. Судя по всему, официальный Париж не учитывал эту реальность.

И провальное заседание Совета Безопасности ООН, и безрезультатность попыток воспрепятствовать выходу дипломатических представителей на дорогу Агдам-Ханкенди ясно показывают бесперспективность последовательной политики Франции против Азербайджана в интересах Армении.

Отдел политики Minval.az