Армянский Красный Крест «наехал» на Азербайджанское общество Красного Полумесяца

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Армянский Красный Крест все же решил отреагировать на заявление Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП). И выступил с собственным сумбурным и не очень членораздельным заявлением: оказывается, «Азербайджанское представительство Красного Полумесяца «нарушает» основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в первую очередь, принцип нейтралитета, и участвует в политическом процессе, озвучивая позицию своего правительства, которое заключается «в сохранении Лачинского «коридора, закрытым» (в том числе путем предложения так называемых альтернативных маршрутов)», «участие Красного Полумесяца Азербайджана в политических процессах противоречит основополагающим принципам международного движения Красного Креста», и вообще «в настоящее время Азербайджан также использует Общество Красного Полумесяца, чтобы попытаться помешать работе МККК как единственной гуманитарной международной организации в Нагорном Карабахе».

По армянской версии, «похищение Вагифа Хачатряна на блокпосту в сопровождении представителей МККК по пути в Армению для операции – яркое тому подтверждение. Последний был похищен, когда находился под защитой международного гуманитарного права». После чего принимается читать нравоучения АОКП: оказывается, «с 26 июля 2023 года отправленный из Армении гуманитарный груз стоит возле Хакарского моста. Красный Полумесяц Азербайджана мог бы использовать свой «гуманитарный потенциал», чтобы убедить сторону, которая закрыла Лачинский коридор и вызвала гуманитарную катастрофу, открыть его, уважая гуманитарные принципы», и вообще «мы призываем членов Международного движения Красного Креста, Международного комитета Красного Креста, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Полумесяца Азербайджана неуклонно следовать и придерживаться принципов Движения за играть дополняющую роль в рамках своих мандатов для эффективной реализации гуманитарной миссии».

Для начала, вынуждены напомнить, что в Азербайджане действует не «представительство Красного Полумесяца», а Азербайджанское Общество Красного Полумесяца. Далее, заявление АОКП, где Красный Полумесяц выразил готовность взять на себя доставку гуманитарных грузов в Карабах, полностью соответствует и мандату Красного Креста и Красного Полумесяца, и целям этого движения. Но входит в клинч с планами армянских реваншистов использовать вопли о «гуманитарной катастрофе» для того, чтобы возродить на Лачинской дороге режим «проходного двора».

Излишне напоминать, что АОКП в своей деятельности обойдётся без ценных указаний из Еревана. Но спросим другое: насколько соответствовали мандату и целям Красного Креста попытки контрабандного ввоза в Карабах сигарет, мобильных телефонов и запчастей к ним на автомобилях с эмблемой МККК? Насколько соответствовал мандату и целям этого движения «вывоз из Карабаха иностранцев на автомобилях Красного Креста, о чем ещё вскоре после появления на дороге Лачин-Шуша экоактивистов заявляла пресс-служба Ереванского офиса МККК? Насколько соответствуют целям и задачам МККК попытки вывозить из Карабаха заведомых военных преступников, одним из которых и был Хачатрян? И, наконец, уверены ли в Ереване, что с таким послужным списком могут позволить себе читать кому-либо мораль?

Отдел политики Minval.az