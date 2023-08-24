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Армянский Красный Крест «наехал» на Азербайджанское общество Красного Полумесяца

Армянский Красный Крест «наехал» на Азербайджанское общество Красного Полумесяца

Армянский Красный Крест все же решил отреагировать на заявление Азербайджанского общества Красного Полумесяца (АОКП). И выступил с собственным сумбурным и не очень членораздельным заявлением: оказывается, «Азербайджанское представительство Красного Полумесяца «нарушает» основополагающие принципы Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, в первую очередь, принцип нейтралитета, и участвует в политическом процессе, озвучивая позицию своего правительства, которое заключается «в сохранении Лачинского «коридора, закрытым» (в том числе путем предложения так называемых альтернативных маршрутов)», «участие Красного Полумесяца Азербайджана в политических процессах противоречит основополагающим принципам международного движения Красного Креста», и вообще «в настоящее время Азербайджан также использует Общество Красного Полумесяца, чтобы попытаться помешать работе МККК как единственной гуманитарной международной организации в Нагорном Карабахе».

По армянской версии, «похищение Вагифа Хачатряна на блокпосту в сопровождении представителей МККК по пути в Армению для операции – яркое тому подтверждение. Последний был похищен, когда находился под защитой международного гуманитарного права». После чего принимается читать нравоучения АОКП: оказывается, «с 26 июля 2023 года отправленный из Армении гуманитарный груз стоит возле Хакарского моста. Красный Полумесяц Азербайджана мог бы использовать свой «гуманитарный потенциал», чтобы убедить сторону, которая закрыла Лачинский коридор и вызвала гуманитарную катастрофу, открыть его, уважая гуманитарные принципы», и вообще «мы призываем членов Международного движения Красного Креста, Международного комитета Красного Креста, Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Общества Красного Полумесяца Азербайджана неуклонно следовать и придерживаться принципов Движения за играть дополняющую роль в рамках своих мандатов для эффективной реализации гуманитарной миссии».

Для начала, вынуждены напомнить, что в Азербайджане действует не «представительство Красного Полумесяца», а Азербайджанское Общество Красного Полумесяца. Далее, заявление АОКП, где Красный Полумесяц выразил готовность взять на себя доставку гуманитарных грузов в Карабах, полностью соответствует и мандату Красного Креста и Красного Полумесяца, и целям этого движения. Но входит в клинч с планами армянских реваншистов использовать вопли о «гуманитарной катастрофе» для того, чтобы возродить на Лачинской дороге режим «проходного двора».

Излишне напоминать, что АОКП в своей деятельности обойдётся без ценных указаний из Еревана. Но спросим другое: насколько соответствовали мандату и целям Красного Креста попытки контрабандного ввоза в Карабах сигарет, мобильных телефонов и запчастей к ним на автомобилях с эмблемой МККК? Насколько соответствовал мандату и целям этого движения «вывоз из Карабаха иностранцев на автомобилях Красного Креста, о чем ещё вскоре после появления на дороге Лачин-Шуша экоактивистов заявляла пресс-служба Ереванского офиса МККК? Насколько соответствуют целям и задачам МККК попытки вывозить из Карабаха заведомых военных преступников, одним из которых и был Хачатрян? И, наконец, уверены ли в Ереване, что с таким послужным списком могут позволить себе читать кому-либо мораль?

Отдел политики Minval.az

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