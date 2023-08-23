Турция и ООН готовят предложения по зерновой сделке

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Турция и ООН разрабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемные моменты остаются, они в основном связаны с банковскими процессами, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин заявил во вторник о готовности России вернуться к зерновой сделке в случае реального выполнения обязательств перед российской стороной.

«Некоторые предложения с нашей стороны в контакте с ООН разрабатываются. Но пока не все идеально, есть неразрешенные моменты с банковскими вопросами. Обсуждения идут», — сообщил собеседник агентства.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания.