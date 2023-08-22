Мирзиёев: Создание Высшего межгосударственного совета между Азербайджаном и Узбекистаном – это самый высокий уровень доверия

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Если все, о чем мы сегодня договорились будет выполняться, то это будет успехом для экономики и Узбекистана, и Азербайджана.

Об этом заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Азертадж.

«Высший межгосударственный совет, который мы создали, – это самый высокий уровень доверия и самый высокий уровень продолжения тех стратегических направлений, о которых мы договорились. Так что я думаю, что я очень удовлетворен моим первым визитом после избрания президентом страны», – отметил Президент Узбекистана.