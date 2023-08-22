Мирзиёев: Азербайджан является для нас одной из самых близких стран

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Азербайджан является для нас одной из самых близких стран, с которой отношения вышли совершенно на новый уровень.

Об этом сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в заявлении для прессы после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, передает Азертадж.

Глава Узбекского государства подчеркнул, что совершает свой первый государственный визит в Азербайджан.

«Потому что на самом деле мы два близких народа, две близкие страны и наши личные отношения вывели наши отношения на совершенно новый уровень. Сегодня народ и в Узбекистане, и в Азербайджане гордится этими отношениями и видит результат наших отношений», – добавил Шавкат Мирзиёев.