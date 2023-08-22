Первая леди Узбекистана ознакомилась с Центром Гейдара Алиева (фото)

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22 августа первая леди Узбекистана Зироатхон Мирзиёева посетила Центр Гейдара Алиева в Баку.

Директор Центра Анар Алакбаров проинформировал Зироатхон Мирзиёеву о Центре Гейдара Алиева, считающемся одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры.

Было подчеркнуто, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности, наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Реализуемые Центром проекты служат также пропаганде истории, культуры и других национальных ценностей Азербайджана на международной арене.

Гостья ознакомилась с выставкой «Жемчужины Азербайджана». Отмечалось, что на этой выставке, отражающей историю и культуру Азербайджана, представлены экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами, многовековой историей, культурным наследием нашей страны. Посетители выставки, где демонстрируются азербайджанские национальные костюмы и старинные монеты, могут увидеть здесь также священные книги на различных языках.

Во время знакомства с выставкой «Мини-Азербайджан» было отмечено, что в этой экспозиции представлены макеты исторических памятников архитектуры и ряда современных зданий, расположенных в Баку и регионах Азербайджана.

Супруга Президента Узбекистана также ознакомилась с выставкой «Музыкальные инструменты: единство и разнообразие» в Центре Гейдара Алиева.

Гостья была проинформирована, что в экспозиции демонстрируется уникальная коллекция, собранная Фондом Гейдара Алиева из различных источников, – около 200 музыкальных инструментов XVIII-XX веков. Это музыкальные инструменты из 31 страны – Азербайджана, Албании, Болгарии, Китая, Дагестана (Российская Федерация), Афганистана, Алжира, Грузии, Индии, Индонезии, Ирака, Ирана, Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Ливии, Венгрии, Македонии, Марокко, Египта, Монголии, Узбекистана, Пакистана, Румынии, Сербии, Сирии, Таджикистана, Турции, Туркменистана, Йемена и Греции. На выставке широкое место также отведено музыкальной культуре и истории Азербайджана. В экспозиции представлено около 50 национальных музыкальных инструментов.

Узбекская гостья осмотрела и выставку «Кукла в искусстве». Отмечалось, что большинство представленных в экспозиции образцов искусства изготовлено в единственном экземпляре и представляет большую художественную ценность. Многие из этих работ стали победителями международных кукольных фестивалей.

Затем супруга Президента Узбекистана ознакомилась с коллекцией «Азербайджанский ковер – танец узоров». Было подчеркнуто, что искусство ковроткачества в Азербайджане на протяжении веков было неотъемлемой частью культуры и быта народа и сохранилось до наших дней.

Интерес гостьи вызвали представленные в коллекции такие уникальные образцы ковроткаческого искусства, как ковры «Создание», «Шикаргах», «Ханская охота», «Война и мир», «Бенди-руми», «Шебекели», «Адам и Ева», «Агаджлы», «Нарлы», «Геллю», «Лечек-тюрюндж», «Четыре времени года», «Таглы», «Джамадет», «Птицы рая» и «Райский сад». Супруге Президента Узбекистана также была предоставлена подробная информация о работах, вошедших в коллекцию «Азербайджанский ковер – танец узоров».

Затем гостья посетила зал «Аудиториум» Центра Гейдара Алиева. Она была проинформирована о том, что это идеальное место для проведения конференций, симпозиумов, форумов, концертов и других мероприятий.

Во время посещения Центра Зироатхон Мирзиёева ознакомилась с автомобилями, находившимися в служебном пользовании великого лидера Гейдара Алиева в период его руководства Азербайджаном с 1969 по 2003 годы.

В заключение высокая гостья оставила запись в Книге почетных гостей Центра.

Гостье была вручена в подарок книга «Азербайджанский ковер – танец узоров».