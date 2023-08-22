Алиев назвал показателем братства тот факт, что свой первый государственный визит Мирзиёев совершил в Азербайджан

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал показателем братства и дружбы тот факт, что свой первый государственный визит после избрания президентом Узбекистана Шавкат Мирзиёев совершил в нашу страну.

«Мы очень высоко ценим, что первый государственный визит после избрания президентом Узбекистана Вы совершаете в Азербайджан. Это показатель нашего братства, нашей дружбы и вашего отношения к нашей стране и нашему народу», – сказал глава государства в заявлении для прессы после переговоров с узбекским коллегой, передает Азертадж.

Подчеркнув, что братский народ Узбекистана вновь оказал большое доверие Шавкату Мирзиёеву и по заслугам оценил его усилия в деле развития Узбекистана, президент Азербайджана отметил:

«Под Вашим руководством братская страна успешно идет по пути созидания. Я имел возможности лично убедиться неоднократно в тех больших преобразованиях, которые под вашим руководством осуществляются в Узбекистане в деле развития страны, укрепления ее потенциала, укрепления обороноспособности, а также повышения авторитета в международных делах».