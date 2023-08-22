Путин не поедет к Эрдогану |
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно |
Армения открыла огонь по позициям азербайджанской армии |
Сепаратисты могут приехать на встречу в Барду |
Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана |
Десятки армян с российскими паспортами покинули Карабах (видео) |
Путин испугался лететь в Турцию |
Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии   |
Россия создает еще одну армию |
Главное Общество

Мирзиёев в Баку почтил память шехидов и посетил могилу Гейдара Алиева

Мирзиёев в Баку почтил память шехидов и посетил могилу Гейдара Алиева

Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны. Мирзиёев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Кроме того, Мирзиёевы посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Была также почтена память спутницы жизни общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены и к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.

Теги:
Из этой рубрики
Движение по автомагистрали Баку-Губа-Россия будет ограничено
Общество

Движение по автомагистрали Баку-Губа-Россия будет ограничено

2023/08/22, 16:17
Азербайджанское общество Красного полумесяца готово поддержать доставку гуманитарки армянам Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди
Общество

Азербайджанское общество Красного полумесяца готово поддержать доставку гуманитарки армянам Карабаха по дороге Агдам-Ханкенди

2023/08/22, 15:32
Дело Илькина Сулейманова возвращено в суд первой инстанции
Общество

Дело Илькина Сулейманова возвращено в суд первой инстанции

2023/08/22, 15:15
В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться Суперлуние
Общество

В ночь с 30 на 31 августа будет наблюдаться Суперлуние

2023/08/22, 14:39
В пик туристического сезона: Азербайджан облюбовали индийцы и пакистанцы
Общество

В пик туристического сезона: Азербайджан облюбовали индийцы и пакистанцы

2023/08/22, 14:16
Мирзиёев в Баку почтил память шехидов и посетил могилу Гейдара Алиева
Общество

Мирзиёев в Баку почтил память шехидов и посетил могилу Гейдара Алиева

2023/08/22, 13:04
Завтра местами ожидаются дожди, грозы, будет 39° тепла
Общество

Завтра местами ожидаются дожди, грозы, будет 39° тепла

2023/08/22, 12:47
Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно
Общество

Генпрокуратура возбудила уголовное дело против боевика Матевосяна: что известно

2023/08/22, 10:15
Что произошло в Ханкенди?
Общество

Что произошло в Ханкенди?

2023/08/22, 09:22