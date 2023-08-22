Мирзиёев в Баку почтил память шехидов и посетил могилу Гейдара Алиева

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Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и его супруга Зироатхон Мирзиёева посетили Шехидляр хиябаны. Мирзиёев возложил венок к мемориалу «Вечный огонь».

Кроме того, Мирзиёевы посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.

Была также почтена память спутницы жизни общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Цветы были возложены и к могилам видного государственного деятеля Азиза Алиева и известного врача, ученого Тамерлана Алиева.