Медведев устроил истерику из-за передачи Украине F-16

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Заместитель председателя Совбеза России и экс-президент Дмитрий Медведев закатил истерику из-за передачи Украине истребителей F-16.

Так, в своем Telegram-канале российский чиновник процитировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о решении отправить Украине истребители F-16, которая сказала, что это добрый день для Украины, а потому добрый день для всей Европы.

Медведев заявил, что у Бербок «неоконченное среднее образование».

«Ох, не заиграйтесь там в самолетики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «добрых дней» для Европы не стал ее последним днем», – выдал Медведев.