«Роскосмос» назвал причину аварии «Луны-25»

238 Просмотров

Двигатель станции «Луна-25» при попытке перейти на предпросадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат «врезался» в спутник Земли, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов в эфире телеканала «Россия 24».

«К сожалению, отключение двигателя произошло не штатно, в соответствии с циклограммой, а по временной отсечке, и вместо запланированных 84 секунд он отработал 127 секунд. Это явилось основной причиной аварии аппарата», — сказал руководитель госкорпорации.

По его словам, весь эксперимент проводился в зоне устойчивой радиосвязи, специалисты знали «все о положении корабля».

«Тем не менее, в 14 часов 57 минут связь с аппаратом прекратилась. Попытки восстановить связь оказались неудачными. Предварительные баллистические расчёты показали, что за счет нештатной работы корректирующей двигательной установки аппарат перешел на незамкнутую лунную орбиту и, по сути дела, врезался в поверхность Луны», — добавил Борисов.