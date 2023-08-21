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Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана

Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана

Вновь активизировалось применение расположенными на территориях временного дислокации российского миротворческого контингента незаконными армянскими вооруженными формированиями радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов отечественных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, незаконные вооруженные формирования предприняли очередную провокацию с целью создания угрозы безопасности полетов через воздушное пространство Азербайджана.

«Так, 21 августа с 10:15 до 10:23 в пассажирском самолете типа ATR-45 Азербайджанских Авиалиний, выполнявшем рейс по маршруту Физули-Баку, произошел сбой в системе спутниковой навигации GPS. Несмотря на информирование командования российского миротворческого контингента о случившемся, никаких мер не было предпринято.

Отметим, радиотехнические помехи против безопасности гражданской авиации недопустимы и противоречат правилам, установленным международной организацией гражданской авиации», – заявили в оборонном ведомстве.

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