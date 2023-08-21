Сепаратисты применили радиопомехи против средств гражданской авиации Азербайджана

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Вновь активизировалось применение расположенными на территориях временного дислокации российского миротворческого контингента незаконными армянскими вооруженными формированиями радиопомех против систем спутниковой навигации GPS пассажирских самолетов отечественных и зарубежных авиакомпаний, выполняющих полеты с использованием воздушного пространства Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

Согласно информации, незаконные вооруженные формирования предприняли очередную провокацию с целью создания угрозы безопасности полетов через воздушное пространство Азербайджана.

«Так, 21 августа с 10:15 до 10:23 в пассажирском самолете типа ATR-45 Азербайджанских Авиалиний, выполнявшем рейс по маршруту Физули-Баку, произошел сбой в системе спутниковой навигации GPS. Несмотря на информирование командования российского миротворческого контингента о случившемся, никаких мер не было предпринято.

Отметим, радиотехнические помехи против безопасности гражданской авиации недопустимы и противоречат правилам, установленным международной организацией гражданской авиации», – заявили в оборонном ведомстве.