Прикрасы, гримасы и reality Центральной Азии

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Казахстан теряет нефть и зерно, Узбекистан изобрел молоко от ковида и сильно законтачил с Азербайджаном; Туркменистан преследует нищих и боится газовой конкуренции, Кыргызстан открывает турецкие школы. А Таджикистан творит неведомо что.

В государствах Центральной Азии ежеминутно происходит множество событий – как довольно тяжелых, так и вселяющих осторожный оптимизм. О некоторых из них – последних и касающихся перспектив, в том числе, связанных с Азербайджаном, читайте в этом обзоре.

Казахстан

Одна из наиболее экономически развитых стран региона, причем, связанных с Россией в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), других платформ вдруг (но, видимо, неспроста) решила построить на границе с РФ дополнительно 20 новых пограничных застав, хотя их и так очень много. Подчеркнем, что сухопутная российско-казахстанская граница почти самая протяженная в мире – 7 598,8 км: на тысячу километров с «копейками» длиннее только граница между США и Канадой.

По данным департамента охраны границы Комитета нацбезопасности РК, в целом, в рамках национального проекта «Безопасная страна», запланировано строительство 50 пограничных застав и реконструкция 46 пунктов пропуска по всему периметру границы. О чем это говорит? Вероятно, с учетом того, что в середине лета в Петропавловске прошли трехдневные сборы по территориальной обороне, в которых приняли участие представители разных родов войск, включая десантно-штурмовые, Казахстан настроен обезопасить себя от России на фоне войны в Украине. Заметим, Петропавловск, находящийся на севере РК в 40 километрах от границы с РФ, населен, больше чем наполовину, этническими русскими. И из Москвы часто звучат намеки Астане – дескать, «видите себя прилично, а то…». Правда, исходят они не от официальных лиц, а от националистов и горе-пропагандистов.

Казахстан и Россия почти завершили раздел границы без каких-либо эксцессов. То ли «у страха глаза велики», то ли Астана решила (по чьему настоянию?) подстраховаться, либо продемонстрировать свое недоверие Москве, ну и строит заставы – правда, не только на границе с РФ. Возможно также, что такая активность продиктована ужесточением надзора над реэкспортом подсанкционных товаров.

Кстати, Минфин США расширил санкционный список по КНДР, добавив в него несколько организаций из России, Казахстана и Словакии: еще один намек, но из заокеанья.

Тем временем Казахстан терпит большие убытки от непроданного урожая зерна – его скопилось аж на 284 млрд тенге, что в два раза превышает размер помощи правительства в виде бюджетного кредита аграриям. Последние, пишет Zakon.kz, потеряли денег больше, чем получили в кредит на проведение посевной. Добавим к этому нереализованные с прошлого года 3 млн тонн зерна.

Вопрос решаем за счет расширения рынков сбыта на фоне очередного рекордного урожая России. И если ей разрешат экспортировать свою пшеницу, считают казахстанские эксперты, она направит ее в первую очередь в Африку и в другие страны, потому что российское зерно будет туда поступать в ограниченных объемах из-за провала зерновой сделки.

Для справки: на данном этапе себестоимость российского зерна в 3-4 раза меньше из-за высокой урожайности, поэтому казахстанские мелькомбинаты заинтересованы в импорте российского зерна и стали покупать его, а некоторые трейдеры экспортировать под видом казахстанского.

Зерно в хранилищах, а нефть – в недрах, но в Казахстане ее добыча снизилась на 12 тыс. тонн в день. Причина – ограничение энергоснабжения в Мангистауской области и ремонтные работы на месторождениях. Так что плановые объемы добычи нефти на конец года сокращены и могут ужаться еще больше, поскольку ремонтные работы продолжаются. Оценивать недополученный доход пока рано.

Ну, недосчитались казахи денег за зерно и нефть, так, может, заработают на бананах. Правда – пока скромно: турецкая компания GenGroup Qazaqstan начала выращивать бананы в Туркестанской области Казахстана. Это первое в стране производство бананов в промышленных масштабах, информирует «Коммерсант». Турецкая компания построила в регионе тепличный комплекс площадью 5,3 га с банановыми деревьями. Это специально выведенный сорт, адаптированный под климатические условия Казахстана.

Ожидается расширение теплицы на 5 га, то есть с расчетом на производство 1 тыс. тонн бананов в год. Первый урожай аграрии планируют собрать через шесть-восемь месяцев. В теплицах также будут выращивать томаты и клубнику. В «бананизацию» Казахстана турецкая компания вложила, на первом этапе, $4 млн.

Узбекистан

С этой страной все гораздо интереснее, потому как – весьма интригующе и связано непосредственно с Азербайджаном. В местной и иной прессе ажиотаж вызвала информация о визите президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Баку. В этом не было бы ничего чрезвычайного – ведь АР и РУз плотно взаимодействуют по разным направлениям, – если бы не один нюанс: после переизбрания Мирзиеева на пост президента свой первый официальный визит он совершит в Азербайджан. Ожидается, что это произойдет уже в августе. Считается, что первый, после избрания или переизбрания визит первого лица страны определяет приоритеты внешней политики того или иного государства. А приоритетом, надо полагать, является тюркский мир, в котором Азербайджан играет видную роль.

В пользу быстрого сближения Баку и Ташкента свидетельствует и то, что в прошлом году президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды посетил Узбекистан. А также и то, что поездка Алиева была основана не только на тюркском единстве: Азербайджан инвестировал в Узбекистан 12 млн в валюте США и открыл в РУз 204 компании в областях металлообработки и машиностроения, легкой и пищевой промышленности, услуг, строительства и т.д.

Словом, значимость Баку для Ташкента более чем очевидна, в том числе, с точки зрения логистики – через Туркменистан в Каспийское море, далее в Азербайджан, Грузию, Турцию и Европу. В этом контексте для Узбекистана, надо думать, небезынтересно и открытие Зангезурского коридора. Есть у Баку и Ташкента множество иных общих интересов и проектов, но о них – позже: дождемся визита Мирзиеева в Азербайджан.

Полистаем прессу дальше. «Восточный экспресс 24» передает, что в Узбекистане создали иммунное молоко, способное нейтрализовать коронавирус. Продукт представлен Министерством высшего образования, науки и инноваций республики. Выпустившая его компания находится в столице Каракалпакстана – Нукусе, где вообще производят множество молочных продуктов, которые, как передает вышеуказанное издание, «имеют свойства по нейтрализации SARS-CoV-2».

В качестве эксперимента (совместно со специалистами Венского мединститута) племенные коровы и коровы голштинской породы получили три дозы узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001. Научная статья о результатах создания иммунного молока нового поколения против коронавирусной инфекции была опубликована в престижном научном журнале Frontiers in Nutrition. C октября 2022 года начались испытания технологической линии малого производства пастеризованного молока.

Коронавирус – проблема, конечно, крайне актуальная, но в Узбекистане сейчас остро стоит вопрос дефицита электроэнергии – впрочем, как и прошлой зимой. Так что в середине августа отрасль перешла на чрезвычайный режим работы, чтобы обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям в осенне-зимний период.

На совещании по вопросам рационального использования природного газа и электроэнергии, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания инфляции, Мирзиеев устроил разнос чиновникам, не выполнившим региональную программу по экономии газа и электроэнергии. И, кстати, место имело незаконное использование электроэнергии и газа, в результате чего отраслевым предприятиям нанесен ущерб на более чем $30 млн. Президент дал множество поручений соответствующим должностным лицам, в том числе, обеспечить до конца года добычу 30 млрд кубометров газа и производство 41 млрд киловатт-час электроэнергии, пополнить запасы в подземных хранилищах природного газа, завершить ремонт электросетей, всей необходимой энергетической «амуниции», и т.д.

Отдельный вопрос – программа по внедрению возобновляемых источников энергии (ВИЭ) – таких объектов сейчас в Узбекистане на 430 МВт генерации, а потенциально есть возможность производства 60% годового потребления объектов социальной сферы.

И вновь в СМИ всплыла тема несметных богатств старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова – Гульнары. По данным «МК», пока она продолжает отбывать срок в женской колонии под Ташкентом, уже три страны «национализировали» ее квартиры и особняки. Так, в августе Верховный суд Британии принял решение о конфискации трех объектов недвижимости Каримовой – две квартиры в лондонском районе Белгравия и особняк в графстве Суррей. Общая стоимость этих объектов – 20 млн фунтов стерлингов. По вердикту суда, недвижимость была приобретена на средства, полученные в результате коррупционных схем. Всего, по данным Freedom for Eurasia, Гульнара Каримова через подставные фирмы приобрела в Великобритании пять объектов недвижимости на 50 млн. фунтов.

Каримова, напомним, исчезла из политического пространства Узбекистана в 2015 году. Еще при жизни отца ее приговорили к пяти годам лишения свободы за содействие преступной группировке, которая занималась хищениями, вымогательством денег у предпринимателей, уклонением от налогов. В 2017 году Каримовой добавили десять лет лишения свободы, но затем снизили срок до пяти лет, разрешив отбывать наказание дома у дочери. Однако в 2019-м за неоднократное нарушение режима пребывания под арестом Гульнару вновь отправили в колонию. А в 2020-м, уже по новому делу о создании преступного сообщества, занимавшегося хищением госсредств и вымогательством, увеличили ей срок тюремного заключения до 13 лет.

«Раскулачивание» дочери экс-президента, видимо, продолжится – Минюст Узбекистана оценивает ее зарубежные активы в $1,4 млрд. $20 млн удалось вернуть из Франции – с молотка пошли квартиры Каримовой в Париже и принадлежащий ей замок «Шато де Груссе». В 2020 году Узбекистан достиг договоренности со Швейцарией о возврате со швейцарских счетов почти $131 млн – средства поступят в специальный трастовый фонд для нужд населения страны. Всего же Швейцария заблокировала счета Каримовой на сумму в 800 млн. франков ($912 млн.)

В прошлом году решением Московского городского суда были конфискованы шесть столичных квартир Каримовой и, как пишет «МК», суммы, полученные от их продаж, в равных долях «будут обращены в пользу Узбекистана и России». «Навар» внушительный, поскольку только один пентхаус в отеле Radisson, оценен в 1,6 миллиарда рублей.

Таджикистан

Власти этой республики почему-то стали интересоваться судьбами своих соотечественников – трудовых мигрантов – в России: до этого за ними такого не наблюдалось. Правительство Таджикистана создало пять рабочих групп и отправило их в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Уфу. С чего бы это? Ведь Душанбе хорошо известно, что на территории РФ находятся более трех миллионов (почти треть населения республики) трудовых мигрантов, в основном – нелегальных, которых время от времени депортируют на родину: в основном, из-за нарушения миграционного законодательства. А это не есть хорошо, поскольку мигранты – критически важный для Таджикистана контингент – они обеспечивают почти 40% ВВП страны.

Так в чем дело? Официально – в неудовлетворительных условиях работы мигрантов в России. Но и сами мигранты ведут себя зачастую не лучшим образом – статистика свидетельствует, что в их среде высок уровень преступности. Причем, часто ссоры с последствиями криминального характера вспыхивают между самими же таджиками и их работодателями.

Возможно, «инспекция» на чужой территории, причем, неправомерная (Таджикистан не входит в ЕАЭС) – это ответ Душанбе на намерение России аж в четыре раза увеличить стоимость патента для мигрантов, многим из которых не по карману дополнительные расходы, хотя они и не катастрофичные: самый высокий уровень оплаты – для московских мигрантов, 26 тыс. рублей. Одним придется возвращаться домой, другим переходить на нелегальное положение. А вот поток вернувшихся в Таджикистан безработных никак не устроит главу республики, в которой, как предполагается, ожидается передача власти от отца – президента Эмомали Рахмона – к сыну. И лишний негативный фон для такого дела – опасен. Но и раздражать Россию Рахмону сейчас не с руки. Поэтому, надо думать, происходит нечто странное.

Возможно, Рахмон затеял какую-то политико- экономическую спекуляцию: известно, что Запад давит на Таджикистан в попытке оторвать его от России, и Таджикистан демонстрирует ухудшение отношений с Москвой – чисто внешне. И Москва идет на это, хотя «инспекция» иностранного государства на ее территории неправомерна, если на нее не дано согласие. Тогда надо думать, что Москва согласилась. И тут выстраиваются новые конспирологические теории, которые в формат этого текста не уместятся.

Туркменистан

Эта страна тоже не живет спокойно – в том числе и потому, что обеспокоена возможным расширением «газового союза» России, Узбекистана и Казахстана (неофициального, но фактического) для поставок газа в Китай. Как пишет gazeta.uz, «Туркменистан выразил обеспокоенность по поводу заявления России о заинтересованности других стран к «газовому альянсу». Туркменский газ транспортируется сейчас через три ветки газопровода «Туркменистан – Китай»: 40 млрд поставляет Ашхабад, 15 млрд (в сумме) – Ташкент и Астана. Но никакие переговоры с Туркменистаном по поводу изменений объемов схем поставок не проводились.

А тут еще треволнения со строительством Транскаспийского газопровода по дну Каспия. И вновь на сцену выходит Азербайджан – он дал понять, что не против этого проекта, но инвестировать в него не будет, что логично. А денег Ашхабад найти не может, и вообще он согласен строить газопровод только до своей границы. Действительно, к чему Баку такие колоссальные траты – ведь он сам продает газ Грузии, Турции, Болгарии, Греции, Италии, Румынии; на подходе – Венгрия и Словакия.

Еще одна печалька, о которой рассказали Fergana media и другие СМИ – в Туркменистане стали задерживать нищих, включая стариков и детей, а также роющихся в мусорных баках, так как они вредят «имиджу президента», «бросают тень» на его репутацию. Силовики проводят облавы около торговых центров, рынков, аптек и гостиниц.

Получить комментарии в полиции или МНБ журналистам не удалось. Однако представитель местной администрации на условиях анонимности рассказал, что нищих задерживают из-за вреда «имиджу президента».

Заметим, что сезон-то летний, и в прибрежных районах на отдыхе находятся, в том числе, иностранцы. Отметим также, что собеседник журналистов назвал вторую причину «зачистки нищих»: по его словам, они зарабатывают до двух тысяч манатов ($572 по официальному курсу и $100 по курсу черного рынка) в день, нанося, тем самым, «ущерб экономике».

Действительно, Туркменистан в последние годы переживает экономический кризис, сопровождаемый безработицей и падением уровня жизни населения. В результате чего, как пишут местные СМИ «в изгнании», в стране резко возросло количество нищих и бездомных, участились кражи и ограбления. Однако правительство «не замечает» этих проблем и не афиширует данные о количестве бедняков.

Ну и, говоря о Туркменистане, не обойтись без Аркадага – бывшего президента республики, отца нынешнего главы государства и председателя Народного совета Гурбангулы Бердымухамедова: в Ашхабаде состоялась презентация его очередной книги «Продолжение смысла моей жизни» – об этом сообщает Turkmenportal со ссылкой на информационную программу «Ватан». Сообщается, что новое творение Аркадага «уникально по своему содержанию и смыслу»; оно «обобщает сведения о достижениях независимого нейтрального Туркменистана, содержит информацию о национальных духовно-нравственных ценностях туркменского народа, передающихся из поколения в поколение, а также мудрые мысли и размышления автора».

Отмети, что Гурбангулы Бердымухамедов – автор не менее 50 книг на различные темы, включая медицину, философию, культуру, собак породы алабай, ахалтекинских коней, спорта и ряда романов, посвященных предкам Аркадага. Также Бердымухамедов-старший пишет стихи, поет, участвует и побеждает в ралли, играет в баскетбол и стреляет из пистолета (с движущегося велосипеда) точно в цель.

Кыргызстан

В этой центрально-азиатской республике продвигается турецкое образование. Нужны учителя – как киргизского языка и литературы, музыки и народного творчества в школе Уллу Памир в турецкой провинции Ван, где компактно проживают этнические киргизы, так и турецкие для новых школ и лицеев в КР в рамках образовательного турецкого фонда «Маариф». Действующие в Кыргызстане турецкие детские сады, школы, лицеи и университет «Манас» (обучение бесплатное) взял под собственное шефство президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

И вот что интересно: ранее все турецкие учебные заведения в Киргизии принадлежали небезызвестному проповеднику Фетхуллаху Гюлену, подозреваемому в организации государственного переворота в Турции в 2016 году (попытка осталась попыткой). Тогда Анкара настаивала на закрытии учебных заведений Гюлена или их передаче «Маарифу», что сделано не было. Но – иные нынче времена: в Кыргызстане сменился президент, и Эрдогану здесь уже не перечат.

И, кстати, проводят ту же политику в отношении рядовых россиян, что и в Анкаре: и в Кыргызстан, и в Турцию въезд для граждан РФ не ограничен, что выгодно всем сторонам. По данным 24.kg, в прошлом году более половины трудовых мигрантов в России из стран ЕАЭС прибыли из Кыргызстана. И, в соответствии с положением ЕАЭС, то есть единым рынком труда, мигранты ареала блока не нуждаются в оформлении разрешения на работу, патента; официально получают зарплату и пенсию (трудовой стаж в РФ засчитывается), имеют медицинскую и социальную страховку, и т.д. Единственное, что им недоступно – участие в выборах.

Что же до россиян в Кыргызстане, они ломанулись сюда с началом военных действий в Украине, но это не повлияло на кыргызский рынок труда – россияне, в основном, работают удаленно, и хлеб у местных жителей не отбивают.

Ирина Джорбенадзе, автор Minval.az