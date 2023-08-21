Армения открыла огонь в направлении Гядабека и Лачина |
Украина атаковала Москву беспилотниками |
В ФСБ предложили Путину отправить в отставку Герасимова и Шойгу |
Пожар на вокзале в Сумгайыте потушен (обновлено, видео) |
Еще 13 семей получили в Лачине ключи от нового жилья (обновлено, фото) |
Венгрия закупит у Турции 275 млн кубометров газа |
Дания предоставит Украине 19 F-16 |
Алиев провел переговоры с Цвиянович и Додиком: подробности (фото, видео) |
Алиев провел переговоры с Орбаном: что известно (фото, видео) |
Главное Политика

Мирзиёев завтра посетит Азербайджан

Мирзиёев завтра посетит Азербайджан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева 22-23 августа посетит страну с государственным визитом.

Программой пребывания предусматривается проведение переговоров на высшем уровне и других мероприятий с участием лидеров двух стран.

В повестку дня включены вопросы дальнейшего углубления узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и расширения практического сотрудничества по приоритетным направления.

По итогам переговоров предусматривается принятие пакета двусторонних соглашений.

Теги:
Из этой рубрики
Мирзиёев завтра посетит Азербайджан
Политика

Мирзиёев завтра посетит Азербайджан

2023/08/21, 10:27
Санду заявила о необходимости победы Украины для решения проблемы Приднестровья
Политика

Санду заявила о необходимости победы Украины для решения проблемы Приднестровья

2023/08/20, 23:47
Ильхам и Мехрибан Алиевы на приеме в Будапеште
Политика

Ильхам и Мехрибан Алиевы на приеме в Будапеште

2023/08/20, 23:24
Эрдоган обсудил с Орбаном вопросы евроинтеграции Турции
Политика

Эрдоган обсудил с Орбаном вопросы евроинтеграции Турции

2023/08/20, 20:39
Алиев провел переговоры с Цвиянович и Додиком: подробности (фото, видео)
Политика

Алиев провел переговоры с Цвиянович и Додиком: подробности (фото, видео)

2023/08/20, 20:00
Алиев провел переговоры с Орбаном: что известно (фото, видео)
Политика

Алиев провел переговоры с Орбаном: что известно (фото, видео)

2023/08/20, 19:32
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию
Политика

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Венгрию

2023/08/20, 18:29
WSJ: Запад готовит мирное соглашение, не устраивающее ни Киев, ни Москву
Политика

WSJ: Запад готовит мирное соглашение, не устраивающее ни Киев, ни Москву

2023/08/20, 13:57
Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию (фото, видео)
Политика

Начался визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Венгрию (фото, видео)

2023/08/20, 12:32