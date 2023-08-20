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Главное Политика

Санду заявила о необходимости победы Украины для решения проблемы Приднестровья

Санду заявила о необходимости победы Украины для решения проблемы Приднестровья

Президент Молдовы Майя Санду заявила в интервью RadioMoldova, что для решения проблемы Приднестровья нужна победа Украины в конфликте с Россией.

По ее словам, официальный Кишинев «сделал все, чтобы не допустить втягивания» Молдовы в этот конфликт, чтобы сохранить мир и порядок в молдавском обществе, «чтобы бороться с ложью».

«Мы заинтересованы в урегулировании приднестровского конфликта, и я еще раз повторяю, что решения, которые мы видим, только мирные, и может быть, когда Украина победит в этой войне и вернет свои территории, появится геополитическая возможность, которая позволит нам урегулировать конфликт мирным путем», – сказала глава государства.

Она также указала, что Молдова существует в мире благодаря Вооруженным силам Украины.

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